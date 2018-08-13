Челябинцы выступили против возведения «виселиц» за 100 тысяч рублей

Жители Челябинска ищут способ опротестовать новую поправку к ГОСТу, вынуждающую городские власти устанавливать дополнительные дорогостоящие столбы вдоль дорог.

Речь идёт о пункте 5.1.6 ГОСТа, определяющего установку дублирующих дорожных знаков. Он предписывает устанавливать второй знак «пешеходный переход» над проезжей частью. Для этого властям на местах приходится вкапывать огромные дугообразные столбы, которые не только портят внешний вид, но и создают дополнительные трудности для пешеходов.

«Теперь почти на любой дороге нужно ставить столбы дублёра знака пешеходного перехода. В Челябинске за один такой столб списывают 108 134 рубля из карманов жителей. Скорее всего, эти поправки продавили производители дорожных конструкций — это бесконечный фронт работы, заказов хватит до смерти, — уверен лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов. — Дублёры никак не влияют на безопасность на перекрёстках, где есть светофор. Это просто тупая растрата бюджета на новые железки, которые поставили на баланс и ежегодное обслуживание. Лично у нас в Челябинске этот бред уже достиг аморальных масштабов. Нашу городскую среду уничтожают, и мы изо всех сил стараемся сопротивляться этому маразму и мародёрскому отношению к бюджету!»

В народе эти столбы из-за характерной формы уже прозвали «виселицами». Кроме того, возле некоторых переходов из-за опор проход для пешеходов сузился меньше чем до одного метра. Вдобавок, возле основания опор остались выбоины на асфальте, в которых скапливается мусор.

Урбанисты намерены скорректировать либо совсем отменить обязательный характер ГОСТа.