Ещё
Челябинцы выступили против возведения «виселиц» за 100 тысяч рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Челябинцы выступили против возведения «виселиц» за 100 тысяч рублей 

АиФ 42 минуты назад
Фото: АиФ
Жители Челябинска ищут способ опротестовать новую поправку к ГОСТу, вынуждающую городские власти устанавливать дополнительные дорогостоящие столбы вдоль дорог.
Речь идёт о пункте 5.1.6 ГОСТа, определяющего установку дублирующих дорожных знаков. Он предписывает устанавливать второй знак «пешеходный переход» над проезжей частью. Для этого властям на местах приходится вкапывать огромные дугообразные столбы, которые не только портят внешний вид, но и создают дополнительные трудности для пешеходов.
«Теперь почти на любой дороге нужно ставить столбы дублёра знака пешеходного перехода. В Челябинске за один такой столб списывают 108 134 рубля из карманов жителей. Скорее всего, эти поправки продавили производители дорожных конструкций — это бесконечный фронт работы, заказов хватит до смерти, — уверен лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов. — Дублёры никак не влияют на безопасность на перекрёстках, где есть светофор. Это просто тупая растрата бюджета на новые железки, которые поставили на баланс и ежегодное обслуживание. Лично у нас в Челябинске этот бред уже достиг аморальных масштабов. Нашу городскую среду уничтожают, и мы изо всех сил стараемся сопротивляться этому маразму и мародёрскому отношению к бюджету!»
В народе эти столбы из-за характерной формы уже прозвали «виселицами». Кроме того, возле некоторых переходов из-за опор проход для пешеходов сузился меньше чем до одного метра. Вдобавок, возле основания опор остались выбоины на асфальте, в которых скапливается мусор.
Урбанисты намерены скорректировать либо совсем отменить обязательный характер ГОСТа.
АиФ: последние новости
Как добраться на авиашоу на аэродром под Челябинском? Платную дорогу между Саткой и Миассом планируют построить на Южном Урале В Челябинске угонщики за несколько минут преобразили машину
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост побил новый рекорд50
Водителей ждут кардинальные изменения по ОСАГО84
Сотрудники ГИБДД стали брать взятки по-новому129
Kia представила на российском рынке обновленные модели
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены27
Видео
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
00:20
Пешеход чудом выжил в серьезном ДТП в Киеве
ДТП
01:00
От Ярмольника потребовали 800 тысяч
ДТП
00:32
Украина в кювете: грузовик задавил 5 детей
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение