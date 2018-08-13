«Это может быть бизнес»: Тефтелев пообещал разобраться с попрошайками в Челябинске

В Челябинске выросло число попрошаек. Глава города Евгений Тефтелев пообещал разобраться с ними. Охотников за милостыней проверят участковые и работники соцзащиты.

Попрошайничество на дороге нередко заканчивается трагедией

— Это городской вопрос, и решать его надо комплексно, — заявил на аппаратном совещании 13 августа Евгений Тефтелев. — Если бы люди действительно нуждались в помощи и просили её, но порой это некий организованный бизнес. Я дам поручение. Комитет социальной политики вместе с участковыми внимательно проверят происхождение этих попрошаек.

В январе этого года инвалида-колясочника, просившего милостыню на проезжей части возле ТРК «Родник», сбила насмерть машина.

В целом в регионе активизировались банды, которые «монетизируют» чувство водительской взаимовыручки: под личиной попавших в сложную ситуацию иностранцев они выпрашивают на трассах деньги. О том, как распознать признаки мошенничества и бороться с ними, читайте в материале 74.ru.