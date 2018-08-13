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Яблоновский мост откроют раньше заявленного срока
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Яблоновский мост откроют раньше заявленного срока 

За рулем Кубань 13 августа 2018
Фото: За рулем Кубань
Сегодня утром на путепроводе завершили работы.
Здесь уложен финальный слой заливки швов, и теперь проезжает поливальная машина. Рабочие на мосту отсутствуют. Вполне возможно, что после проверки мост откроют сегодня к вечеру либо в ночь с 13 на 14 августа. Напомним, первоначально планировалось завершить ремонт 20 августа. Но из-за сложной обстановки с пробками на Тургеневском мосту, взявшему на себя основную нагрузку, решено было ускорить темп ведения работ — дорожники занимались ремонтом путепровода круглые сутки в несколько смен. Так, замену всех шести деформационных швов завершили за семь суток — это в два раза быстрее, чем предполагалось. В ночь с 12 на 13 августа специалисты настелили финальный слой выравнивающей заливки всех швов. Теперь осталось только принять работы и по результатам проверки принять решение об открытии моста.
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