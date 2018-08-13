Госдума проведет парламентские слушания по ОСАГО 13 сентября

Госдума проведет парламентские слушания по ОСАГО 13 сентября, сообщил председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков . Об этом говорится в пресс-релизе Госдумы.

Аксаков оценил ситуацию на рынке ОСАГО как достаточно сложную. «С одной стороны, граждане из регионов России жаловались на то, что очень трудно получить полис ОСАГО или если даже ты имеешь полис и случилась авария, то трудно получить услугу по ремонту автомобиля. С другой стороны, страховые компании не хотели работать на этом рынке, поскольку бизнес становился убыточным. Появились мошенники, которые зарабатывали, используя прорехи в законодательстве», — отметил он.

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По словам депутата, после консультаций с экспертами были сформулированы поправки в законодательство: было предложено ввести вместо денежной выплаты на ремонт осуществление натурального ремонта за счет страховой компании. Кроме того, в последний месяц появились и другие предложения по совершенствованию ОСАГО: ЦБ выступил с предложением об изменении тарифной политики; правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому если при ДТП выяснится, что причиной аварии стала техническая неисправность не прошедшего осмотр автомобиля, то страховая компания получит возможность возместить все свои расходы за счет владельца этой машины; РСА предложил ограничить пятью днями срок обращения за выплатой по ОСАГО и другие.

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«Все эти предложения требуют глубокого изучения. Надо посоветоваться с рынком, с теми, кто защищает права автолюбителей, с Центральным банком. Тема требует широкой дискуссии. В связи с этим 13 сентября Комитет начнет осеннюю сессию с больших парламентских слушаний по ОСАГО», — заявил Аксаков.