Подрядчик залатал свежую яму на отремонтированной саратовской улице

В прошедшие выходные компания-подрядчик заделала яму на проспекте 50 лет Октября у остановки общественного транспорта «1-я Дачная». Об этом сегодня, 13 августа, ИА «Свободные новости» сообщили в пресс-службе администрации Саратова.

Напомним, глубокая выбоина образоваласьна месте «коммунального ручья», который вытекает в этом месте уже несколько лет. Этот участок дороги был лишь в прошлом году отремонтирован в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Заказчиком выступала мэрия, генподрядчиком — ООО «Волгадорстрой».