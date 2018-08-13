Внук нашел в гараже бабушки эксклюзивный Lamborghini Countach

Пользователь Reddit с именем eriegin обнаружил в гараже своей бабушки суперкар Lamborghini Countach , который простоял там больше 20 лет. По данным сайта GTspirit, это один из 321 экземпляра модификации 5000S c ориентировочной стоимостью 400-500 тысяч долларов (27,3-34,1 миллиона рублей по текущему курсу).

[Что можно найти на заброшенной французской ферме] (https://motor.ru/reports/oldrustnrare.htm)

Lamborghini Countach, а также другие машины, среди которых есть Ferrari 308, были куплены дедушкой eriegin. В начале 80-х он собирался открыть дилерский центр по продаже эксклюзивных автомобилей, но из-за дорогой страховки был вынужден отказаться от затеи. Спорткары заперли в гараже на 20 с лишним лет.

Lamborghini Countach 5000S оснащался 4,8-литровым двигателем V12, отдача которого составляла 380 лошадиных сил и 410 Нм крутящего момента. Агрегат сочетался с пятиступенчатой механической коробкой передач. Первые 20 экземпляров 5000S получили колесные диски Campagnolo из магниевого сплава.

В январе ведущие шоу The Barn Find Hunter обнаружили в гараже, заваленном старым садовым инвентарем, два классических спорткара 1960 годов: Ferrari 275 GTB и Shelby Cobra 427. Машины простояли нетронутыми 30 лет, пока собственник гаража не получил уведомление о его сносе.