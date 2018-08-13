Ещё
Внук нашел в гараже бабушки эксклюзивный Lamborghini Countach
Далее:
Читайте также:
Ещё

Внук нашел в гараже бабушки эксклюзивный Lamborghini Countach 

Motor.ru 13 августа 2018
Фото: Motor.ru
Пользователь Reddit с именем eriegin обнаружил в гараже своей бабушки суперкар Lamborghini Countach, который простоял там больше 20 лет. По данным сайта GTspirit, это один из 321 экземпляра модификации 5000S c ориентировочной стоимостью 400-500 тысяч долларов (27,3-34,1 миллиона рублей по текущему курсу).
[Что можно найти на заброшенной французской ферме] (https://motor.ru/reports/oldrustnrare.htm)
Lamborghini Countach, а также другие машины, среди которых есть Ferrari 308, были куплены дедушкой eriegin. В начале 80-х он собирался открыть дилерский центр по продаже эксклюзивных автомобилей, но из-за дорогой страховки был вынужден отказаться от затеи. Спорткары заперли в гараже на 20 с лишним лет.
Lamborghini Countach 5000S оснащался 4,8-литровым двигателем V12, отдача которого составляла 380 лошадиных сил и 410 Нм крутящего момента. Агрегат сочетался с пятиступенчатой механической коробкой передач. Первые 20 экземпляров 5000S получили колесные диски Campagnolo из магниевого сплава.
В январе ведущие шоу The Barn Find Hunter обнаружили в гараже, заваленном старым садовым инвентарем, два классических спорткара 1960 годов: Ferrari 275 GTB и Shelby Cobra 427. Машины простояли нетронутыми 30 лет, пока собственник гаража не получил уведомление о его сносе.
Motor.ru: последние новости
Дворники для фар – верните их немедленно! Выставку «Роллс-Ройсов» украсили уникальной доской для серфинга Видео: самое большое в мире такси работает на шахте в Австрии
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ТОП-3 недорогих авто, которые не ломаются
Почему не стоит ехать на машине в Сочи1
Как наказали кущевских гаишников6
Сотрудники ГИБДД стали брать взятки по-новому131
Представлена обновленная Honda Civic
Видео
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
04:49
Страховщики приготовили россиянам сюрприз по ОСАГО
Автоновости
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
00:20
Пешеход чудом выжил в серьезном ДТП в Киеве
ДТП
01:00
От Ярмольника потребовали 800 тысяч
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение