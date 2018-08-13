На ремонт сельской дороги нужно потратить дорожный бюджет Саратова

В течение нескольких лет жители села Озерное Аткарского района Саратовской области добиваются, чтобы привели в порядок автоподъезд к населенному пункту. Фактически без нормального транспортного сообщения остаются пять сел с населением в несколько тысяч человек: Приречное, Новая Осиновка, Малая Осиновка, Рычи. Возле Приречного находится база отдыха, многие аткарчане ездят сюда отдыхать.

"Еще лет пять назад расстояние от поворота трассы на поселок можно было преодолеть за полчаса и разогнаться до 80 километров в час, то сейчас нужно потратить час как минимум, — говорит Алексей Евдокимов , житель Саратова, родившийся в Озерном. — Причем участок трассы в 20 километров был когда-то заасфальтирован, а еще 10 километров — сплошная грунтовка. Состояние автомагистрали, мягко говоря, в безобразном состоянии: яма на яме, которые невозможно объехать. Теоретически можно сделать крюк в 20 километров и махнуть по другой грунтовке. Но сделать это можно только весной и летом, да и то в сухую погоду. Но машины экстренных служб такой маневр совершить не могут. В Озерном есть пожарный пост, поэтому сотрудники экстренной службы также мучаются, убивая свой транспорт на выбоинах. Я с трудом представляю, как медики на старенькой «Газели» добираются до своих пациентов, если на полноприводной машине люди разбивают подвеску в хлам".

Конечно, сельчане могли бы воспользоваться железнодорожным транспортом, чтобы добраться до областного центра. Однако электричка ходит по определённому расписанию и только несколько раз в неделю.

Когда-то дороге, покрывшейся теперь ухабами, передвигался общественный транспорт. Сейчас рейсовые автобусы до Озерного не ходят. Мало того, что асфальт с трассы слез, так еще и мост через речку пришел в негодность. К слову, это стало одной из оснований для отмены маршрута. Примечательно, что дорогу официально так и не закрыли по причине того, что она не соответствует нормам безопасности. Зато на дороге регулярно появляются сотрудники ГИБДД , штрафующие водителей.

Недавно сельчане в очередной раз решили напомнить властям о главной проблеме села. Разбитую трассу разместили на «Карте убитых дорог». Жители Озерного также сделали несколько постов в соцсетях об удручающем состоянии дороги, чтобы привлечь как можно больше внимания к состоянию трассы.

К сожалению, пока все ограничивается ямочным ремонтом, который жители Озерного муниципального образования Аткарского района бесполезной тратой средств, поскольку кардинально он положение не улучшит.