На ремонт сельской дороги нужно потратить дорожный бюджет Саратова 

В течение нескольких лет жители села Озерное Аткарского района Саратовской области добиваются, чтобы привели в порядок автоподъезд к населенному пункту. Фактически без нормального транспортного сообщения остаются пять сел с населением в несколько тысяч человек: Приречное, Новая Осиновка, Малая Осиновка, Рычи. Возле Приречного находится база отдыха, многие аткарчане ездят сюда отдыхать.
"Еще лет пять назад расстояние от поворота трассы на поселок можно было преодолеть за полчаса и разогнаться до 80 километров в час, то сейчас нужно потратить час как минимум, — говорит Алексей Евдокимов, житель Саратова, родившийся в Озерном. — Причем участок трассы в 20 километров был когда-то заасфальтирован, а еще 10 километров — сплошная грунтовка. Состояние автомагистрали, мягко говоря, в безобразном состоянии: яма на яме, которые невозможно объехать. Теоретически можно сделать крюк в 20 километров и махнуть по другой грунтовке. Но сделать это можно только весной и летом, да и то в сухую погоду. Но машины экстренных служб такой маневр совершить не могут. В Озерном есть пожарный пост, поэтому сотрудники экстренной службы также мучаются, убивая свой транспорт на выбоинах. Я с трудом представляю, как медики на старенькой «Газели» добираются до своих пациентов, если на полноприводной машине люди разбивают подвеску в хлам".
Конечно, сельчане могли бы воспользоваться железнодорожным транспортом, чтобы добраться до областного центра. Однако электричка ходит по определённому расписанию и только несколько раз в неделю.
Когда-то дороге, покрывшейся теперь ухабами, передвигался общественный транспорт. Сейчас рейсовые автобусы до Озерного не ходят. Мало того, что асфальт с трассы слез, так еще и мост через речку пришел в негодность. К слову, это стало одной из оснований для отмены маршрута. Примечательно, что дорогу официально так и не закрыли по причине того, что она не соответствует нормам безопасности. Зато на дороге регулярно появляются сотрудники ГИБДД, штрафующие водителей.
Недавно сельчане в очередной раз решили напомнить властям о главной проблеме села. Разбитую трассу разместили на «Карте убитых дорог». Жители Озерного также сделали несколько постов в соцсетях об удручающем состоянии дороги, чтобы привлечь как можно больше внимания к состоянию трассы.
К сожалению, пока все ограничивается ямочным ремонтом, который жители Озерного муниципального образования Аткарского района бесполезной тратой средств, поскольку кардинально он положение не улучшит.
На днях группе активистов пришел ответ из областного минтранса. На запрос сельчан чиновники ответили, что на капремонт 16 километров сельской трассы и на строительство еще семь километров потребуется в общей сложности 693 миллионов рублей. Для сравнения на ремонт и содержание дорог в Саратове выделено на текущий год около 800 миллионов рублей. Естественно, такой суммы на приведение в нормативное состояние трассы в бюджете нет. В 2018 году дорожное ведомство региона обещает привести в порядок автоподъезды Аткарск-Песчанка и Елизаветино-Вяжля. Ремонт автоподъезда к Озерному отложен до 2019 года.