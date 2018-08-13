Ford реализовал глобальную программу по оснащению рабочих конвейера экзоскелетами

Ford Explorer, Ford Transit, Ford EcoSport b Сотрудники Ford на 15 заводах компании по всему миру, которым приходится ежедневно выполнять повторяющиеся действия над головой, получили экзоскелеты, значительно снижающие физическую нагрузку. Cотрудники Ford на 15 заводах компании в 7 странах мира получили возможность использовать EksoVest, чтобы снизить физическую нагрузку во время работы, сообщает пресс-служба компании. Ford не просто закупает экзоскелеты у их разработчика и производителя Ekso Bionics — он является партнером этого высокотехнологичного стартапа и участвует в процессе совершенствования устройства, которое помогает рабочему поднимать руки и поддерживает их, когда тот выполняет различные действия над головой. Типичным примером является закручивание винтов и гаек с помощью пневматического или электрического шуруповерта, стоя под автомобилем. «Сборка автомобилей — тяжелый физический труд, — отметил Брюс Хеттл (Bruce Hettle), вице-президент группы компаний Ford по производству и трудовым отношениям. — Мы заботимся о наших сотрудниках и стараемся помочь им выполнить работу с минимально возможно нагрузкой на организм». Экзоскелет EksoVest подходит людям ростом 1,57–1,93 м и обеспечивает подъемную силу в 2,3–6,8 кг на каждую руку. Сотрудники Ford отмечают, что костюм очень удобен — он легкий (4,3 кг) и компактный, не стесняет движения. EksoVest не имеет батарей и кабелей: когда рабочий поднимает руки на уровень груди, в дело вступают пневматические пружины, приподнимающие и удерживающие руки с инструментом. В прошлом году Ford запустил пилотную программу по оснащению рабочих экзоскелетами на заводах в Уэйне и Флэт Роке (оба — в ш. Мичиган, США). Отзывы первых операторов экзоскелета помогли усовершенствовать технологию перед ее внедрением на заводах по всему миру. Экзоскелетами EksoVests уже пользуются рабочие на всех сборочных заводах Ford в Северной Америке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Южной Америке и Европе (на заводах в г. Валенсия, Испания и г. Крайова, Румыния). В России на заводах СП Ford Sollers в Елабуге и Набережных Челнах (выпускают адаптированные для российского рынка Ford Kuga Ford Fiesta ) в рамках программы по оптимизации производства с помощью новых технологий внедрена система комплектования заказов для конвейера с помощью 3D-очков. Очки дополненной реальности позволили освободить руки операторов склада и уменьшить вероятность человеческой ошибки за счет автоматического отслеживания выполнения заказа и навигационных подсказок, указывающих расположение деталей.

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