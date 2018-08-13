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Юргенс: первый этап либерализации ОСАГО состоится осенью
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Юргенс: первый этап либерализации ОСАГО состоится осенью 

Банки.ру 23 часа назад
Анонсированный Центробанком в мае первый этап либерализации ОСАГО состоится этой осенью. Он предполагает расширение тарифного коридора на 20% вверх и 20% вниз, корректировку КБМ и уточнение коэффициентов по возрасту и стажу, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.
«На всех уровнях есть понимание и заверение в том, что эта часть плана по либерализации — расширение коридора ОСАГО и индивидуализация некоторой части тарифа — одобрена и не подвергается никакому сомнению», — отметил он.
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Ранее планировалось, что расширение коридора произойдет летом, но в конце июля ЦБобъявил, что по техническим причинам публикация нормативного акта переносится на начало осени.
Регулятор объявил о первом этапе либерализации тарифа ОСАГО в мае, а в июне опубликовал для публичного обсуждения проект указания о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, а также о порядке их применения страховщиками при определении страховой премии. Согласно документу, коридор базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц будет расширен на 20% вниз и 20% вверх: диапазон составит 2746—4942 рубля вместо нынешних 3432—4118 рубля. При этом для некоторых категорий верхняя граница коридора снизится: для мотоциклов и мотороллеров она понизится на 10,9% и составит 694—1047 руб. а для легковых автомобилей юридических лиц — на 5,7%, диапазон составит 2058—2911 рублей, напомнили в РСА.
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