Ремонтные работы начали на улицах 5 и 6 Подлесных в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. На улицах 5 и 6 Подлесных в Ижевске сняли изношенный слой покрытия. Об этом сообщили в понедельник, 13 августа, в группе «Безопасные и качественные дороги. Ижевск» на сайте «ВКонтакте».

На месте старого дорожного покрытия планируют уложить два слоя «из долговечного щебёночно-мастичного асфальтобетона».

Представители дорожных служб просят автовладельцев обратить внимание, что участки двух улиц могут перекрыть на время ремонтных работ: «Не оставляйте свои автомобили в местах проведения работ, они могут быть эвакуированы».