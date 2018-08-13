Промышленный агрегат без лишних затрат: самодельный токарный станок по металлу своими руками

Домашнему мастеру с навыками токаря станок для обработки металла в хозяйстве лишним не станет. Проблема в том, что стоит подобное оборудование дорого и точно пробьет брешь в семейном бюджете. Однако выход есть — собрать своими руками самодельный токарный станок по металлу, который по техническим характеристикам не уступает заводскому агрегату. Лишних затрат эта работа не потребует. Сегодня разберемся, как спроектировать устройство, что потребуется для изготовления токарного станка по металлу для дома, а также рассмотрим пошагово алгоритм сборки с подробной фото-инструкцией.

Бывает, что токарный станок в домашнем хозяйстве необходим

Содержание статьи

1 Токарный станок по металлу: устройство и области применения

2 Самодельный токарный станок по металлу своими руками: производимые работы

2.1 Работы производятся с помощью специальных резцов, для изготовления которых используют легированную сталь.

3 Из чего состоит токарный станок: детали устройства

3.1 Рама для токарного станка: что требуется для изготовления

3.2 Суппорт токарного станка: нюансы изготовления

3.3 Резцедержатель для токарного станка своими руками

3.4 Передняя бабка токарного станка своими руками

4 Этапы изготовления токарного станка по металлу своими руками

4.1 Этап подготовки: проект и составление чертежа

4.2 Как выбрать электропривод для подобного агрегата

4.3 Порядок сборки фрезеровочного или токарного станка

4.4 Изготовление токарного станка из дрели своими руками: пошаговая инструкция

5 Модернизация токарных станков своими руками: некоторые хитрости

6 Нюансы работы на самодельных конструкциях

7 Правила техники безопасности при работе на самодельном токарном станке

8 Обслуживание самодельного агрегата: какие действия обязательны к выполнению

9 Профессиональные токарные станки заводского производства: стоимость оборудования

10 Заключение

Токарный станок по металлу: устройство и области применения

Промышленный агрегат довольно сложен по конструкции. Сегодня такие устройства управляются числовыми программными устройствами (ЧПУ). Участие человека в работе сведено к минимуму. Однако мастера с образованием токаря обучаются работе с механическими установками, а значит токарный станок по металлу для гаража или мини-цеха, изготовленный собственноручно, не станет чем-то новым.

Самодельный агрегат подобного типа поможет мастеру в обработке металла, придании ему нужных форм. Такие агрегаты нашли применение в сельском хозяйстве, в изготовлении деталей для техники, плугов, сеялок и другого оборудования. Настольный токарный станок по металлу не занимает много места, изготавливается из подручных материалов, не требуя особых вложений.

Токарные станки бывают очень компактными

Самодельный токарный станок по металлу своими руками: производимые работы

Работы, которые можно производить на токарном (фрезерном) станке по металлу, сделанном своими руками, довольно обширны. Перечислим основные. С помощью такого агрегата можно:

обточить гладкую, цилиндрическую поверхность;

подрезать острые торцы и уступы;

выточить канавки или конус на детали;

обработать внутреннюю поверхность, рассверлить заготовку.

Работы производятся с помощью специальных резцов, для изготовления которых используют легированную сталь.

Резцы для таких агрегатов различны — каждый выполняет свою функцию

Очень важно! Если домашний мастер не сталкивался с токарным делом, выполнять подобные работы ему не следует. Без опыта легко получить тяжелые травмы, возможно даже несовместимые с жизнью. Чтобы научиться, стоит начать с деревообработки на станке. Алгоритм работ идентичен, а травмоопасность ниже.

Из чего состоит токарный станок: детали устройства

Пускай устройство подобного агрегата заводского производства включает в себя множество узлов. А изготовленный своими руками токарный мини-станок по металлу оснащается четырьмя основными — рамой (на которой крепятся детали), суппортом, передней и задней бабкой и резцедержателем. На стоит забывать и про электропривод (о нем поговорим позже подробнее). Начнем с рамы.

Рама для токарного станка: что требуется для изготовления

Задача этого узла — удержание всего оборудования и деталей в жестком, фиксированном положении. Иногда она изготавливается из дерева, но в этом случае не удастся обработать тяжелые детали — остается риск перекоса каркаса, что недопустимо. Оптимальным вариантом будет изготовить раму из металлических уголков и швеллеров.

Рама играет важнейшую роль в изготовлении такого агрегата

Полезная информация! Толщина металла швеллера и уголка зависит от мощности электропривода и величины планируемых к обработке деталей.

Связка металлических деталей каркаса осуществляется сварными или болтовыми соединениями. Задача — правильно рассчитать размеры рамы и собрать каркас по предварительно составленной, просчитанной схеме.

Суппорт токарного станка: нюансы изготовления

Суппорт с резцедержателем должен быть подвижен, но с фиксацией при необходимости. Резцы должны зажиматься плотно, без люфтов. В противном случае их вырвет в процессе работы, что приведет к травмам.

Важно! Суппорт устройства должен быть подвижен

Резцедержатель для токарного станка своими руками

В качестве зажимов резцедержателя используют два и более болтов. При этом узел лучше сделать вращающимся. Это позволит не менять резец, каждый раз откручивая зажимные болты, а проворачивать головку, на которой закрепляется до четырех резцов.

Резцедержатели отличаются друг от друга по форме и размерам

Передняя бабка токарного станка своими руками

Через этот узел связывается ведущий центр и электропривод. У промышленных агрегатов заводского производства в этой части устанавливается редуктор, посредством которого возможно изменение скорости вращения. Самому «колобку передач» собрать не удастся. Единственный вариант смены скорости — установка нескольких шкивов на вал, передающий крутящий момент, с различающимся диаметром. При этом подразумевается, что на каждый из шкивов потребуется отдельный ремень определенной длины. Купить переднюю бабку токарного станка можно в диапазоне цен от 10 000 до 30 000 руб.

Разобравшись с устройством подобных агрегатов, перейдем к практическим советам по изготовлению.

Передняя бабка для токарного станка ТВ-7 Этапы изготовления токарного станка по металлу своими руками

Для начала предлагаем посмотреть на собранный своими руками агрегат. Некоторые детали взяты из неисправных приборов и механизмов.

Детали агрегата, собранного собственноручно домашним мастером

Алгоритм работ будет следующим:

составляется подробный чертеж будущего агрегата с указанием размеров, материалов;

подбирается по мощности и количеству оборотов в минуту электродвигатель;

четко следуя составленной схеме, подготавливаются детали рамы по размерам;

производится сборка выбранным способом (сварка или болтовые соединения).

Рассмотрим каждый из перечисленных этапов подробнее.

Этап подготовки: проект и составление чертежа

В качестве примера, а возможно и основы будущего маленького токарного станка, можно взять схемы подобных агрегатов, предоставленные нами ниже.

Полезная информация! Выбрав для изготовления рамы дерево, не стоит надеяться на долговечность конструкции. Лучший вариант для монтажа каркаса — металлический швеллер со сварными соединениями.

Когда рама собрана, приступаем к изготовлению и установке на нее остальных узлов.

Как выбрать электропривод для подобного агрегата

Электродвигатель — важнейшая часть конструкции. От его мощности зависит величина деталей, которые возможно изготовить на станке. При мощности электромотора 800÷1000 Вт устройство позволит обрабатывать только маленькие детали. Для больших заготовок используются двигатели 1.5÷2 кВт.

Двигатель по мощности должен превышать 800 Вт Важный этап монтажа электродвигателя — это подключение к сети. Контакты и соединения, независимо от того, возможно ли к ним прикоснуться в процессе работы, требуют тщательной изоляции. Клеммы электродвигателя подключаются в определенном порядке. Если у домашнего мастера нет навыков в этой области или он сомневается в своих силах, лучше доверить эту работу профессионалу.

Очень важно! Работы по подключению выполняются после снятия (с вводного автомата) напряжения. Помните, что поражение электрическим током опасно для здоровья и приводит к летальному исходу.

Порядок сборки фрезеровочного или токарного станка

После изготовления рамы устанавливаем на нее валы, зафиксировав их сваркой. Далее монтируем переднюю бабку, валы и шкивы с суппортом. И только в последнюю очередь устанавливаем на место электродвигатель, фиксируем его и натягиваем ремни или цепи (в зависимости от вида передачи крутящего момента).

Наиболее распространенный вид передачи крутящего момента — ременная

Изготовление токарного станка из дрели своими руками: пошаговая инструкция

Самым простым вариантом будет изготовить токарный станок из дрели. Сейчас рассмотрим пошагово, что для этого нужно сделать. Сразу оговоримся, что такое устройство позволит только полировку, но никак не обработку — мощностей маловато для токарки по металлу. Видео изготовления более мощных станков мы представим ниже, а пока рассмотрим устройство из дрели для обработки дерева. Это даст общее представление, такие агрегаты практически идентичны.

Иллюстрация

Выполняемое действие

Для начала отпилим заготовку из деревянного черенка. Из нее впоследствии будет изготовлена ручка.

В центр одного из торцов забиваем заточенное сверло. Эта сторона будет зажата в патроне дрели-электропривода.

Изготавливаем раму. В нашем случае она деревянная. Указанные хомуты нужны для жесткой фиксации дрели-привода.

Устанавливаем электропривод. Расположение хомутов нужно четко рассчитать под размер.

Все винты хомутов протягиваются основательно. От этого зависит надежность крепления, а значит и конечный результат.

В патрон зафиксированной дрели-электропривода устанавливаем заготовку с вбитым в нее сверлом и протягиваем зажимы специальным ключом.

Поджимаем с обратной стороны ведомым центром для надежной двухсторонней фиксации. Одностороннее крепление заготовки не подойдет. Все, чего этим можно добиться — это разбить подшипники дрели.

Основательно протягиваем крепежные гайки. Теперь оборудование готово к работе.

Включаем дрель на максимальные обороты. Клавишу включения фиксируем кнопкой сбоку рукоятки. Теперь заготовке можно придать требуемый вид стамеской и напильником.

Вот такая аккуратная ручка у нас получилась. Если нужно отшлифовать металлический цилиндр, его следует зажать в патрон, а с обратной стороны крепления ведомого центра засверлить небольшую ямку, смазав ее солидолом или литолом. Остальные действия аналогичны.

Модернизация токарных станков своими руками: некоторые хитрости

Агрегаты из дрели, легко подвергаются модернизации. Например, станина, на которой крепится электродрель, делается подвижной, а деталь статично фиксируется. Тогда, устанавливая вместо сверла разные резцы, выполняются конусообразные или иные отверстия. Круг с наждачной бумагой позволит ровно отшлифовать поверхность.

Что касается установки ЧПУ (числового программного управления) то самостоятельно выполнить такую работу не удастся. Она подразумевает замену узлов и механизмов токарного станка.

Полезно знать! Работать на агрегате с ЧПУ нисколько не проще, чем на механическом. Токарь так же должен знать все о скорости вращения, чтении чертежей и проектов, материалах резцов для различных металлов.

Промышленный станок с числовым программным управлением (ЧПУ)

Нюансы работы на самодельных конструкциях

Как и в работе каждого оборудования, при эксплуатации самодельных токарных станков возникают различные иногда неприятные ситуации. Мощный двигатель для работы с крупными металлическими деталями, дает чувствительные вибрации. Это приводит к неравномерной обработке заготовки — браку. Лечится это установкой центров (ведущего и ведомого) на одну ось, либо использованием кулачкового механизма (при одном ведущем центре).

Не рекомендована установка в качестве электропривода коллекторного двигателя — лучше использовать асинхронный. Он избавлен от недостатка незапланированного повышения оборотов, которое может привести к вылету заготовки из зажимов, травмам или порче имущества.

Предлагаем посмотреть несколько фото токарных станков, сделанных руками обычных домашних мастеров.

Для того, чтобы читателю было проще понять алгоритм изготовления таких агрегатов, ниже представлено видео изготовления токарного станка своими руками:

Правила техники безопасности при работе на самодельном токарном станке

Главное, как и в любом деле, это внимательность и аккуратность. Это касается каждого действия, начиная от прочности зажима заготовки и заканчивая малейшим движением резца. Особые требования предъявляются к одежде. Нельзя работать в спецовке свободного покроя, с болтающимися рукавами или низом куртки. Если одежда именно такая, следует закрепить куртку на рукавах и снизу резинкой. Помните, если рукав намотается на вращающуюся заготовку, можно остаться без руки.

Соблюдать технику безопасности при работе на токарном станке необходимо

Важно следить за состоянием электропроводки. При малейшем запахе горелой изоляции нужно отключить напряжение и найти источник. Резцы перед началом работ тщательно осматриваются на предмет трещин. Если таковая выявлена, использование инструмента запрещено.

Очень важно! Ни в коем случае нельзя подходить к станку в нетрезвом состоянии. Даже небольшая доза алкоголя или похмельный синдром, снижают внимательность. По статистике 70% людей, оставшихся без конечностей в результате травмы на производстве, были в состоянии алкогольного опьянения или страдали похмельным синдромом.

Обслуживание самодельного агрегата: какие действия обязательны к выполнению

После каждого использования станка его нужно начисто обмести, чтобы не осталось пыли и стружки. После этого все вращающиеся детали смазываются.

Нужно периодически производить ревизию токарного станка и его визуальный осмотр

Перед включением агрегата он осматривается визуально, на предмет нарушения изоляции электропроводки, нормального вращения подшипников. Обязательно кратковременное включение без зажатой заготовки — «вхолостую».

Профессиональные токарные станки заводского производства: стоимость оборудования

Стоимость таких агрегатов заводского производства довольно высока. Рассмотрим цены на некоторые модели, представленные на российском рынке по состоянию на январь 2018 года:

Марка, модель

Диаметр заготовки (max), мм Скорость вращения, об/мин Вес агрегата, кг Стоимость, руб.

ML 110×125 Vs (винторезный)

110 400÷3600

13 28 000 JET 50001010M

180 100÷2500

33 48 000 КРАТОН MML-01 300 50÷2500

38 53 000 SKRAB 57000 (настольный)

300 5000

6.3 10 100 ЗУБР ЗСТД-350-330 (настольный)

250 500÷3500

27 14 000 Настольный агрегат «ЗУБР ЗСТД-350-330»

Заключение

Если домашний мастер имеет образование токаря или хотя бы подобные навыки, токарный станок в хозяйстве будет полезен. Он поможет сэкономить на приобретении некоторых деталей для механических устройств, полировке или даже покраске. На нем изготавливают и фигурные деревянные ножки для табуретов или столов. Как стало ясно из статьи, изготовить такой агрегат своими руками не так уж и сложно. Нужно лишь быть внимательным к схемам и соблюдать определенные правила.

Надеемся, что изложенная сегодня информация была полезна и интересна читателю. Возникшие по мере прочтения вопросы можно задать в комментариях ниже. Если у Вас имеется опыт в изготовлении подобного оборудования, просим поделиться им с другими читателями — это может помочь неопытному мастеру в сложной ситуации.

А напоследок о том, как выбрать токарный станок — видео короткое, но увлекательное и поучительное. Приятного просмотра!