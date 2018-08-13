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Похоже на салют: в небе над Ростовом пролетел метеорит
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Похоже на салют: в небе над Ростовом пролетел метеорит 

161.ru 23 часа назад
Красивое явление было замечено жителями Западного микрорайона в один из августовских вечеров. Над городом пролетел яркий светящийся предмет, напоминающий метеорит. Об этом в социальных сетях сообщил один из очевидцев.
— 9 августа. Пересечение проспекта Стачки и улицы Малиновского. Неужели к нам прилетел метеорит? — подписал публикацию автор.
Он также разместил запись, сделанную видеорегистратором. Из нее становится ясно, что пассажиры автомобиля сначала приняли появившуюся вспышку за салют.
— Это был болид. Скорее всего, он не упал, а сгорел в атмосфере, — прокомментировали явление в Ростовском планетарии.
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