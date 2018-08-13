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«Живой?». Жителям Ленобласти не понравились плакаты на транспорте
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«Живой?». Жителям Ленобласти не понравились плакаты на транспорте 

РИА «ФедералПресс» 23 часа назад
«Это жесть!»; «Слишком циничны, учитывая ситуацию с ДТП»; «Каждый раз вздрагиваю», — писали пассажиры в соцсетях. Такое общественное мнение стало причиной снятия плакатов «Живой?», — подтвердили «ФедералПресс» местные власти.
Как объяснили недовольные плакатами муниципальные чиновники, эта реклама общественной организации «Свежий ветер» никому не понравилась, и оператору межрегиональных маршрутов пришлось разорвать трехмесячный контракт с исполнителями.
В «Свежем ветре», тем не менее, объясняют появление плакатов благим намерением популяризировать детско-юношеский спорт, и напоминают, что осенью в Петербурге пройдет турнир по единоборствам областных спортивных секций под лозунгом «Живой? Борись!»
«Согласен: увидишь такую рекламу, и вздрогнешь, — комментирует отмену контракта «ФедералПресс» петербургский автомобильный эксперт-блогер Артем Ильин. — Правда, вряд ли было бы не легче, если бы такая реклама появилась хоть на супермаркете, хоть на воротах кладбища».
Напомним, что в отчете МВД текущего года отмечена роль положительного влияния на водителей и пешеходов пропаганды правильного поведения на дорогах.
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