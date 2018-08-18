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Infiniti Prototype 10 стал ещё ближе в преддверии дебюта
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Infiniti Prototype 10 стал ещё ближе в преддверии дебюта 

Car.ru 18 августа 2018
Фото: Car.ru
Infiniti представит концепт на следующей неделе в рамках Конкурса элегантности в Пеббл-Бич.
Полон смелости — это про Infiniti Prototype 10. Сообщаем, что Infiniti собирается представить новый электрический концептуальный автомобиль на следующей неделе. Пока же тизеры, эскизы, скетчи всё продолжают и продолжают поступать. Без перерыва практически. Prototype 10 от Infiniti официально предстанет на публике через несколько дней — 23 августа. Pebble Beach Concours d'Elegance ждёт!
Концепт-кар будет выглядеть поистине ошеломляюще, если верить этому вот изображению. Капотная часть — длиннее некуда. Вы можете увидеть и совсем маленькое, узенькое лобовое стекло перед пилотом, который станет находиться в одноместном кокпите. Похоже, что Prototype 9 действительно оказал влияние огромное на новый проект. Дизайн «десятого» — это эволюция стиля, впервые опробованного на Infiniti Q Inspiration Concept. Он сразу захватил сердца миллионов.
Карим Хабиб, шеф по дизайну Infiniti, высоко оценил свою работу. Не по той причине, что это его творение. Объективно, без привязки к фамилии и имени автора. Мы тоже ей самый максимальный балл готовы поставить. Такое чувство, что его инопланетные обитатели нарисовали!
The Prototype 10 marries a re-imagined classic speedster with our electrified future. Unveiling 8/23 at #PebbleBeachConcours. #ConceptCar #INFINITIPebbleBeach
Публикация от INFINITI USA (@infinitiusa)
16 Авг 2018 в 10:38 PDT  К сожалению, до этапа серийного производства данный красавец не имеет практически шансов добраться, ведь одноместный электрический спидстер — это звучит слишком смело. Кто купит? Единицы!
А как на ваш вкус анонсированный шоу-кар?
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