Infiniti Prototype 10 стал ещё ближе в преддверии дебюта

Infiniti представит концепт на следующей неделе в рамках Конкурса элегантности в Пеббл-Бич.

Полон смелости — это про Infiniti Prototype 10. Сообщаем, что Infiniti собирается представить новый электрический концептуальный автомобиль на следующей неделе. Пока же тизеры, эскизы, скетчи всё продолжают и продолжают поступать. Без перерыва практически. Prototype 10 от Infiniti официально предстанет на публике через несколько дней — 23 августа. Pebble Beach Concours d'Elegance ждёт!

Концепт-кар будет выглядеть поистине ошеломляюще, если верить этому вот изображению. Капотная часть — длиннее некуда. Вы можете увидеть и совсем маленькое, узенькое лобовое стекло перед пилотом, который станет находиться в одноместном кокпите. Похоже, что Prototype 9 действительно оказал влияние огромное на новый проект. Дизайн «десятого» — это эволюция стиля, впервые опробованного на Infiniti Q Inspiration Concept. Он сразу захватил сердца миллионов.

Карим Хабиб , шеф по дизайну Infiniti, высоко оценил свою работу. Не по той причине, что это его творение. Объективно, без привязки к фамилии и имени автора. Мы тоже ей самый максимальный балл готовы поставить. Такое чувство, что его инопланетные обитатели нарисовали!

The Prototype 10 marries a re-imagined classic speedster with our electrified future. Unveiling 8/23 at #PebbleBeachConcours. #ConceptCar #INFINITIPebbleBeach

Публикация от INFINITI USA (@infinitiusa)

16 Авг 2018 в 10:38 PDT К сожалению, до этапа серийного производства данный красавец не имеет практически шансов добраться, ведь одноместный электрический спидстер — это звучит слишком смело. Кто купит? Единицы!

А как на ваш вкус анонсированный шоу-кар?