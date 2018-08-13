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Mercedes готовит концепт в ретро стиле
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Mercedes готовит концепт в ретро стиле 

TopGearRussia.ru 23 часа назад
Фото: TopGearRussia.ru
Совсем скоро откроется фестиваль Pebble Beach Concours D’Elegance, о чем свидетельствуют множественные тизеры, которые производители рассылают буквально каждый день. Mercedes-Benz около месяца назад объявил о создании ретро-концепта под названием Aesthetics Progressive Luxury, который будет представлен на мероприятии, и теперь у нас есть видео, которое компания разместила в своем Facebook. На самом деле, видео тоже не особенно богато на детали. Скорее, оно подтверждает, что Mercedes все же привезет в Калифорнию новый концепт, который заимствует дизайн у спортивных автомобилей 30-х годов, отдавая дань легендарным Серебряным стрелам. Если посмотреть на фотографии, которые компания опубликовала в июле, нас ждет нечто удивительно сказочное, совмещающее в себе классический стиль дизайна и огромный хвост, как у Бэтмобиля. В тизерном видео ниже есть одна небольшая, но заметная подсказка. Это хэштеги к публикации #eqsilverarrow и #SwitchToEQ. Они ненавязчиво указывают нам на то, что электричество для этого концепта не пустой звук. Ожидается, что Mercedes представит EQ C — свой первый автомобиль модельного ряда EQ — в октябре на Парижском автосалоне.
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