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Видео: в Гималаях нашли «Страну Land Rover»
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Видео: в Гималаях нашли «Страну Land Rover» 

Motor.ru 22 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Land Rover в честь своего 70-летнего юбилея оправилась в отдаленный район Гималайского региона, чтобы рассказать о жизни местных жителей. Эта область известна как «Страна Land Rover» (Land of Land Rovers), так как живущие тут люди часто передвигаются именно на классических британских внедорожниках.
Отдаленная сельская община в Западной Бенгалии расположена на высоте 3636 метров над уровнем моря. С ближайшей деревней Манейбханджан ее связывает 31-километровая горная дорога. Для передвижения местные жители используют парк внедорожников, который состоит из 42 классических «Лэнд Роверов».
В конце прошлого месяца британскому производителю удалось собрать в одном месте рекордное количество внедорожников. Достижение — в колонну выстроились 640 машин марки — было зафиксировано на мероприятии Billing Off-Road Show.
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