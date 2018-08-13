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Девушка-дальнобойщик лихо припарковала пятитонную фуру
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Девушка-дальнобойщик лихо припарковала пятитонную фуру 

Все новости Новосибирской области 22 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Слухи о знаменитой «женской парковке» опровергает Юлия Лазарева умением припарковать грузовик. Ведь сделать это с пятитонным траком не так уж просто. Или все-таки просто?
Юлия Лазарева — женщина-дальнобойщик. Она колесит по городам с псом по кличке Чипс, о чем рассказывает в своем блоге на YouTube. За рулем фуры Юлия уже пятый год, и на вопрос, почему села за руль, она отвечает просто: «Мне надоело работать, и я захотела несколько лет отдохнуть».
Судя по тому, какие вопросы задают Юлии коллеги, наше общество все же еще тяжело воспринимает женщин в мужских профессиях. «Чаще всего у меня спрашивают, где твой муж? Где дети? Почему я не сижу дома и не готовлю борщи? Как я могу относиться к таким вопросам? Просто! Если больше десяти раз в сутки у меня это спрашивают, я начинаю нервничать».
— Девушке не страшно ночью ездить по трассе?
— На дороге бывают опасные ситуации, но чаще всего они случаются из-за человеческой глупости. У кого-то плохое зрение, кто-то случайно врежется. Но важно просто смотреть, куда едешь.
Сама Юлия не называет свою деятельность «работой», скорее «кручением руля»: «Я просто хотела отдохнуть, а кататься на пустой фуре — это бессмысленно. Вожу грузы, а, значит, польза и толк от меня есть».
— Слышали когда-нибудь о фестивале грузового транспорта TRUCKFEST?
— Да, когда первый раз сказали, что будет проходить фестиваль TRUCKFEST, я подумала, что будет как в Европе или в Америке, раньше я видела отрывки, фотографии и видео. Огромная площадка среди поля, газон и много тюнингованных грузовиков. Фестиваль — это возможность не только показать себя, но и посмотреть на другие грузовики, найти общие темы для разговора и просто хорошо провести время.
Возможность совместить приятное с полезным предоставляет фестиваль грузового транспорта и сопутствующих направлений TRUCKFEST, который пройдет с 22-25 августа на территории МВК Новосибирский Экспоцентр.
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