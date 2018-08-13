На Хохрякова закопали яму, которая перекрыла жильцам многоэтажек единственный выезд из двора

На Хохрякова, 72 закопали большую яму, из-за которой в ловушке оказались местные водители. Об этой проблеме мы писали 11 августа. Яму вырыли коммунальщики. Они приехали устранять аварию на бесхозных сетях, но в результате перекопали единственный выезд из двора, заперев таким образом около 70 машин с двух паркингов.

Чтобы хоть как-то выехать на своем автомобиле, людям пришлось использовать пожарный выезд, который выходит на пешеходную зону. Но большинство из них просто уехали с утра на такси. Эта ситуация привела к конфликту с коммунальщиками, но они постарались завершить раскопки как можно быстрее.

— У нас наконец-то все закопали, можно ездить, — сообщила E1.RU местная жительница.

В Свердловской теплоснабжающей компании объяснили, что других способов отремонтировать трубы у аварийной бригады не было. Жильцам пришлось временно потерпеть неудобства. При этом рабочие постарались сделать так, что горячую воду в домах не отключали.

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