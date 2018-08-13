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Создана первая в мире полностью цифровая система управления клапанами ДВС
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Создана первая в мире полностью цифровая система управления клапанами ДВС 

TechCult 22 часа назад
Фото: TechCult
Британская компания Camcon Automotive выпустила первую в мире электронную систему управления работой клапанов ДВС. Здесь нет ни коленчатого вала, ни ременных передач или пружин, вообще ничего, что связывало бы работу конкретного клапана с состоянием двигателя. Эта технология позволяет управлять каждым клапаном независимо и создавать любые комбинации, в зависимости от поставленной задачи. Для каждого клапана в этой системе предусмотрен персональный привод с электромотором, который позволяет открывать и закрывать его с идеальной точностью. Можно закрыть клапан на половине пути, вернуть его в исходное положение или сместить на нужное расстояние в произвольный момент времени. Система отслеживает положение всех клапанов и может идеально синхронизировать их работу между собой, перестраивая конфигурацию на лету.
Что дает эта технология? Если кратко: полный, всеобъемлющий контроль над работой ДВС. Адаптация под новый вид топлива, регулировка выхлопа, оптимизация экономии горючего при разной работе, возможность наконец-то построить гибридную силовую установку с высоким КПД. Представьте машину, которая несколько секунд движется на электротяге, а потом на мгновение переключается на ДВС, с нулевой потерей мощности и скорости, потому что бортовой компьютер идеально все рассчитал, а механическая часть теперь способна реализовать его команды!
Технология позволить использовать прогрессивную компоновку с разделением цилиндров вместо одного цельного блока
Но настоящее преимущество технологии в ее пока неизученном потенциале. Инженеры надеются, что цифровой контроль станет инструментом для изучения и решения фундаментальных проблем. Например, как сделать так, чтобы нагрузка между клапанами равномерно распределялась на сотни тысяч километров пробега и десятки лет эксплуатации, а параллельно еще и контролировался износ сопутствующих механизмов? Вариантов применения технологии в коммерческих продуктах много и Camcon Automotive ищет партнеров, которые помогли бы реализовать это лучшим образом.
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