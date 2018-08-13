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Армия муравьев решила разорить осиное гнездо — это видео повергнет в шок
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Армия муравьев решила разорить осиное гнездо — это видео повергнет в шок 

Sputnik Грузия 22 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
Кадры с кочевыми муравьями, которые построили огромный мост, чтобы разграбить осиное гнездо, разлетелись по Сети со скоростью света
Это невероятное видео опубликовал инженер-электрик Франсиско Бони из Бразилии в своем Twitter. «Впечатляет уровень интеллекта муравьев и их расчеты для создания такого моста», — написал он.
Очевидцы сняли на видео странное существо из морских глубин и шокировали Сеть>>
На кадрах видно нечто дугообразное, протянутое с потолка дома к осиному гнезду. Эта толстая «веревка» — кочевые муравьи. Когда автор приближает камеру, можно заметить, как одни муравьи бегают по другим.
Муравьиный мост устроен довольно легко: насекомые поменьше хватаются друг за друга и слой за слоем образуют прочный путь, по которому идут муравьи побольше.
Как рассказал в комментариях к своему посту автор ролика, когда происходит такой тип атаки, осы обычно убегают, а муравьи не уходят, пока полностью не разграбят соты. Они уносят куколки, личинки и яйца, а также некоторых взрослых особей, которым не удалось убежать. Ближе к концу видео можно увидеть, как муравьи выносят из гнезда нечто белого цвета.
Именно поэтому мост строят особи маленьких размеров — чтобы сильные могли унести с собой больше груза. К слову, именно для этого муравьи и построили такую дугу. Если бы они пошли без моста, коротким путем по потолку, то утащить с собой что-то в перевернутом положении было бы почти невозможно, и толпа насекомых создала бы хаос.
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