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Ликвидировать пробку на пересечении Стачки и Зорге решил ростовчанин
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Ликвидировать пробку на пересечении Стачки и Зорге решил ростовчанин 

Деловое сообщество 22 часа назад
Высокая загруженность проспекта Зорге и Стачки становится причиной многокилометровых пробок в часы пик. Да и в остальное время постоять на перекрестке приходится всем автомобилистам. Частично решить проблему вечного затора предлагает ростовчанин Сергей Стребков. Мужчина уверен, проблема в малом количестве полос для движения транспорта.
Свое предложение Сергей разместил на ресурсе «Активный ростовчанин». В петиции он указывает, что конечно расширить дорогу на данном участке дорого и сложно, однако основная причина пробок в том, что дорога двухполосная и левая полоса занята автомобилями, которые поворачивают налево.
«Предлагаю перенести светофор и стоп-линию на проспект Стачки, на 12–15 м вперед в сторону улицы Зорге, где дорога расширяется до трех полос, но не пересекает поток машин, движущихся со стороны Зорге. Это значительно увеличит пропускную способность перекрестка при сохранении безопасности движения», — пишет мужчина.
Он отмечает, что затраты на перенос одного светофора довольно низкие, и уж куда меньше чем расширение перекрестка в обе стороны. Для того чтобы власти донской столицы рассмотрели петицию, ей необходимо набрать 500 голосов. Пока что инициативу ростовчанина никто не поддержал, но на голосование отведено целых 90 дней.
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