Суд оштрафовал «Севастопольский Автодор» за выбоины на дороге

В поселке Любимовка напротив дома отдыха «Любоморье» были выявлены аварийно-опасные выбоины и просадки. Проверку дорожного полотна провели сотрудники ГИБДД . Об этом сообщает пресс-служба севастопольского городского суда.

Однако, ГБУ «Севастопольский Автодор» не выполнило в срок предписание об устранении нарушений и после повторной проверки. В результате мировой судья привлек «Автодор» к административной ответственности и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей. Его привлекаемое лицо оспаривало в двух судебных инстанциях, ссылаясь на малозначительность правонарушения и на возможность восстановления дорожного полотна только путем капитального ремонта. А оно не относится к компетенции ГБУ.

Севастопольский городской суд оставил постановление без изменений. Он сообщил, что данное правонарушение создает угрозу безопасности дорожного движения и не может быть признано малозначительным. При этом возможность восстановления дороги путам капремонта не снимает с «Севастопольского Автодора» обязанности по ремонту, эксплуатации и содержанию автомобильных дорог.