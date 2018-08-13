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Суд оштрафовал «Севастопольский Автодор» за выбоины на дороге
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Суд оштрафовал «Севастопольский Автодор» за выбоины на дороге 

РИА «ФедералПресс» 22 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В поселке Любимовка напротив дома отдыха «Любоморье» были выявлены аварийно-опасные выбоины и просадки. Проверку дорожного полотна провели сотрудники ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба севастопольского городского суда.
Однако, ГБУ «Севастопольский Автодор» не выполнило в срок предписание об устранении нарушений и после повторной проверки. В результате мировой судья привлек «Автодор» к административной ответственности и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей. Его привлекаемое лицо оспаривало в двух судебных инстанциях, ссылаясь на малозначительность правонарушения и на возможность восстановления дорожного полотна только путем капитального ремонта. А оно не относится к компетенции ГБУ.
Севастопольский городской суд оставил постановление без изменений. Он сообщил, что данное правонарушение создает угрозу безопасности дорожного движения и не может быть признано малозначительным. При этом возможность восстановления дороги путам капремонта не снимает с «Севастопольского Автодора» обязанности по ремонту, эксплуатации и содержанию автомобильных дорог.
«ФедералПресс» напоминает, что севастопольский суд отказал банку в взыскании задолженности по кредиту с наследников умершего.
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