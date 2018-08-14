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Электропандус для инвалидов с площади Славы сдали в ремонт
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Электропандус для инвалидов с площади Славы сдали в ремонт 

63.ru 13 часов назад
Фото: 63.ru
Пандус предназначен для перевозки маломобильных граждан
В правительстве Самарской области объяснили, как правильно пользоваться электропандусом на площади Славы. Поводом для этого стала инцидент, который произошел 11 августа.
Электропандус вышел из строя при перевозке женщины и молодого человека — инвалида. Мать встала на подъемник вместе с сыном, так как на устройстве было указано, что оно выдерживает перевозку людей массой до 225 кг. В результате механизм сломался. 63.ru публиковал видео случившегося.
Чиновники объяснили, что устройство рассчитано на одного человека, передвигающегося стоя или сидя в кресле-коляске без сопровождения.
— Размещение на платформе допустимой нагрузки, но расположенной неравномерно (на один край), приводит к чрезмерному давлению на нижнюю опору, и, как следствие, к излому или заклиниванию опорных роликов, — описал причину поломки устройства врио руководителя департамента управления делами губернатора и правительства Самарской области Владимир Коматовский в ответ на официальной запрос от 63.ru.
В настоящее время электропандус находится в ремонте. Сроки его завершения неизвестны.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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