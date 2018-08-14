Надломился из-за тяжести: появилось видео поломки электропандуса с инвалидом на площади Славы

В правительстве Самарской области прокомментировали происшествие на площади Славы. На спуске во время перевозки инвалида-колясочника с матерью надломился электропандус. Это происшествие сняла камера видеонаблюдения.

Подъёмник для маломобильных граждан в настоящее время не работает. Выведен из строя 11.08.18 в связи с нарушением правил использования платформы. Платформа рассчитана на перевозку 1 человека в кресле-коляске. => pic.twitter.com/vEfE5g6dCd— Владимир Коматовский (@V_N_Komatowski) 13 августа 2018 г.

— На платформе размещается только коляска. Сопровождающий может идти рядом. Кнопка управления находится на платформе в пределах досягаемости сопровождающего, — пояснил врио руководителя департамента управления делами губернатора и правительства Самарской области Владимир Коматовский.

Инцидент произошел 11 августа. Как утверждала женщина, она решила встать на электропандус вместе с сыном, так как на устройстве было указано, что выдерживает перевозку людей массой до 225 кг.

В качестве доказательства женщина предоставила фото