Ещё
Надломился из-за тяжести: появилось видео поломки электропандуса с инвалидом на площади Славы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Надломился из-за тяжести: появилось видео поломки электропандуса с инвалидом на площади Славы 

63.ru 59 минут назад
Фото: 63.ru
В правительстве Самарской области прокомментировали происшествие на площади Славы. На спуске во время перевозки инвалида-колясочника с матерью надломился электропандус. Это происшествие сняла камера видеонаблюдения.
Подъёмник для маломобильных граждан в настоящее время не работает. Выведен из строя 11.08.18 в связи с нарушением правил использования платформы. Платформа рассчитана на перевозку 1 человека в кресле-коляске. => pic.twitter.com/vEfE5g6dCd— Владимир Коматовский (@V_N_Komatowski) 13 августа 2018 г.
— На платформе размещается только коляска. Сопровождающий может идти рядом. Кнопка управления находится на платформе в пределах досягаемости сопровождающего, — пояснил врио руководителя департамента управления делами губернатора и правительства Самарской области Владимир Коматовский.
Инцидент произошел 11 августа. Как утверждала женщина, она решила встать на электропандус вместе с сыном, так как на устройстве было указано, что выдерживает перевозку людей массой до 225 кг.
В качестве доказательства женщина предоставила фото
— Сын с коляской весит 80 кг, я — 70, — объясняла женщина. Она намерена обратиться с жалобой в прокуратуру.
63.ru: последние новости
«Откуда колеи?»: Московское шоссе ждет еще одна экспертиза В списках значатся: самарцы пожаловались на автобусы-призраки Фото на байке за миллион, мотофристайл и бесплатные стейки: в Самаре стартовал фестиваль «Харлея»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ТОП-3 недорогих авто, которые не ломаются
Почему не стоит ехать на машине в Сочи1
Как наказали кущевских гаишников6
Сотрудники ГИБДД стали брать взятки по-новому
Найден простой способ победить коррозию на кузове
Видео
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
04:49
Страховщики приготовили россиянам сюрприз по ОСАГО
Автоновости
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
00:20
Пешеход чудом выжил в серьезном ДТП в Киеве
ДТП
01:00
От Ярмольника потребовали 800 тысяч
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение