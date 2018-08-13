Ещё
Выставку «Роллс-Ройсов» украсили уникальной доской для серфинга
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выставку «Роллс-Ройсов» украсили уникальной доской для серфинга 

Motor.ru 22 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Rolls-Royce открыла экспозицию текущих моделей недалеко от отеля Intercontinental Carlton в Каннах. Наряду с внедорожником Cullinan, спецверсией кабриолета Dawn Adamas и новым Phantom, британский производитель выставил на всеобщее обозрение уникальную доску для серфинга, которую предоставил один из постоянных клиентов.
Серфборд длиной 2794 миллиметра изготовлен британской компанией Woodpop. В его конструкции используется павловния, шпон американского ореха, платана, анегри, а также березы. Серфборд украшен декоративным листом из 24-каратного золота. Стоимость такой доски не сообщается.
Выставленный там же кабриолет Dawn Adamas, тираж которого составит 30 экземпляров, впервые в истории бренда получил статуэтку «Дух экстаза», выполненную из углепластика, «звездный» потолок с градиентными переходами и часы, инкрустированные 88 искусственно выращенными черными бриллиантами.
Весной Rolls-Royce представил спецсерию купе Wraith под названием Luminary Collection. Автомобиль получил потолок с «падающими звездами», светящиеся деревянные панели и детали салона из ткани, состоящей из сплетенных стальных нитей.
Motor.ru: последние новости
Внук нашел в гараже бабушки эксклюзивный Lamborghini Countach Видео: самое большое в мире такси работает на шахте в Австрии Шина — 5000 фунтов, страховка — целое состояние
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ТОП-3 недорогих авто, которые не ломаются
Почему не стоит ехать на машине в Сочи1
Как наказали кущевских гаишников6
Сотрудники ГИБДД стали брать взятки по-новому131
Представлена обновленная Honda Civic
Видео
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
04:49
Страховщики приготовили россиянам сюрприз по ОСАГО
Автоновости
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
00:20
Пешеход чудом выжил в серьезном ДТП в Киеве
ДТП
01:00
От Ярмольника потребовали 800 тысяч
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение