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Легковые автомобили Mercedes и Nissan доступны клиентам «Балтийского Лизинга» с авансом от 0%
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Легковые автомобили Mercedes и Nissan доступны клиентам «Балтийского Лизинга» с авансом от 0% 

Банки.ру 21 час назад
Компания «Балтийский Лизинг» запускает специальное предложение «Легкие авансы для легковых», в соответствии с условиями которого клиенты могут приобрести в лизинг легковые автомобили брендов Nissan и Mercedes с авансовым платежом от 0%. Предложение актуально до 31 декабря 2018 года.
Спецпредложение совместимо с параллельно действующей программой компании «Дайте два!», в рамках которой оформить сделку можно по анкете и паспорту.
Также компания предлагает клиентам авто в оперативный лизинг. В этом случае от лизингополучателя не требуется авансовый платеж, также ему предоставляются дополнительные услуги — от регистрации и страхования до шинного сервиса и услуг по телематике.
В «Балтийском Лизинге» напоминают, что его клиенты могут быстро получить информацию о том, в каких дилерских центрах есть в наличии интересующие их модели авто, так как компания внедрила в свой автомобильный каталог многоканальную поисковую систему. «Благодаря этому инструменту, собирающему информацию более чем из 700 дилерских центров, клиенты могут, во-первых, моментально найти нужную машину, которая есть в наличии в автосалоне их города, а во-вторых, в два клика рассчитать стоимость приобретения ее в лизинг прямо на сайте», — подчеркивает лизингодатель.
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