До конца сентября планируют закончить. На ямальских дорогах укладывают асфальт и меняют плиты

В Ямало-Ненецком автономном округе до конца сентября планируют закончить ремонт 10 участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, на трех из них — капитальный. Так, на участке Пуровск — Коротчаево автодороги Сургут — Салехард дорожники заменят 12 км плиты на асфальт.

Устроено 11 км нижнего слоя асфальтобетона, сверху на него укладывается верхний слой асфальта, по которому поедут автомобили после ремонта. Сейчас уложено 1,5 км верхнего слоя асфальта. После завершения его укладки начнётся обустройство трассы — нанесение разметки, установка знаков и барьерного ограждения. Напомним, за сезон 2016-2017 годов дорожники уложили на этом участке 16,5 км асфальта.

Завершено фрезерование покрытия и продолжается укладка нижнего слоя асфальтобетона на дороге Салехард — Лабытнанги, где идёт капитальный ремонт. Как сообщает пресс-служба главы региона, также тут устроят два съезда с ДНТ «Север». На участке расширили проезжую часть, монтируют бордюрный камень, водоотводы и сети наружного освещения. Планируют уложить новый асфальт на 2,5 км дороги до конца сентября, а до конца года устроить освещение на участке от улицы Обской Салехарда до паромно-ледовой переправы между Салехардом и Лабытнанги. На дороге установят 143 опоры освещения.

Дорожники продолжают фрезерование на подъезде к речному порту Салехарда — участок от улицы Обской до автодороги Салехард — Лабытнанги, монтируют бордюрный камень и сети наружного освещения. До конца сентября планируют капитально отремонтировать полтора километра дороги и установить фонарные столбы.

На участке Граница ЯНАО — Губкинский меняют железобетонные плиты проезжей части: из 514 запланированных заменили 286. Также продолжается ремонт 6785 квадратных метров дорожного покрытия, из которых отремонтировано 3432. Отремонтированы обочины площадью свыше 10 тысяч квадратных метров — это весь запланированный объём на этой дороге. Заменили и 340 отдельных железобетонных плит проезжей части на участке Пурпе — Пуровск. Продолжаются работы по подъёму и выравниванию плит: из 434 запланированных выровнены 439.

Отремонтированы водопропускные трубы на подъезде к поселку Ханымей. На отдельных участках дорожники заменили 290 из 576 запланированных железобетонных плит.

На автодороге Ноябрьск — Вынгапуровский отремонтировано 15 тыс. квадратных метров обочин, запланирован ремонт на 26 тыс. квадратных метров.

Началось фрезерование асфальтобетонного покрытия на участке Ныда — Пангоды. Дорожники ремонтируют проезжую часть и обочины, меняют отдельные железобетонные плиты. Заменено 70 плит, подняты и выровнены ещё 384. Работы на участке выполнены на 25%.

На участке Коротчаево — Новый Уренгой продолжается ремонт обочин. Дорожники досыпают грунт и песок, уплотняют его и утрамбовывают.

Капитальный ремонт и содержание автодорог Ямало-Ненецкого автономного округа финансируется из средств дорожного фонда и программы «Сотрудничество». В 2018 году на содержании находятся 1257 км автодорог общего пользования регионального значения.