Россельхознадзор: мясо в ТД «Перекресток» Орехово-Зуево не соответствует нормам качества

Крупную торговую сеть “Перекресток” в московской области проверили представители Россельхознадзора и обнаружили ряд несоответствий требованиям законодательства РФ в области ветеринарии, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе надзорного органа.

Инцидент произошел в городе Орехово-Зуево в «Перекрестке» по улице Ленина.

Были выявлены нарушения Технических регламентов безопасности хранения пищевой, и, в частности, мясной продукции. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в 600 000 рублей.

Были отобраны пробы продукции «Перекрестка» — шашлыка из различных видов мяса. В ходе исследований было установлено их несоответствие нормам по микробиологическим показателям. Выявлено превышение предельно допустимых норм наличия патогенных организмов.