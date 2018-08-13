На музыкальном фестивале в море упали более 300 человек. Их вылавливали водолазы

Более 300 человек пострадали на музыкальном фестивале в испанском Виго. Среди них двое подростков, которых госпитализировали в тяжелом состоянии. Во время концерта кусок деревянной платформы не выдержал тяжести сотен людей, которые стояли на нем, и рухнул в море.

«Пол поднялся и начал падать»

Музыкальный фестиваль O Marisquiño проходил вечером 12 августа. Во время исполнения второй песни испанским музыкантом Cruz Cafuné обрушился 30-метровый кусок деревянного помоста, установленного над водой. Платформа не выдержала веса зрителей, пишет La Voz de Galizia, и люди упали в море.

«Внезапно я почувствовала, что пол поднялся и начал падать. Я побежала вперед к твердой земле и посмотрела назад — рушится ли весь помост. Я все еще переживаю, видела много раненых», — рассказала зрительница Паула Соломон.

Ранения получили 316 человек, большинству помощь оказали на месте, и они самостоятельно уехали домой. Около 50 зрителей были госпитализированы, по состоянию на утро понедельник в больницах оставались девять человек. Пятеро находятся в тяжелом состоянии, среди них, среди них двое подростков младше 15 лет.

«Было много людей, истекающих кровью, многие с ранениями головы», — пояснил один из зрителей.

Большинство зрителей получили переломы и сотрясения головного мозга. Некоторые люди получили травмы непосредственно после происшествия, когда возникла паника. Выход из воды был затруднен из-за особенностей портово-береговой линии, а испуганные люди отчаянно пытались выбраться на землю, отмечает Faro de Vigo.

«Мы все были на подиуме, и внезапно он рухнул: я упала на людей, и люди упали на меня. Кто-то ударил меня по голове, я попыталась выбраться на берег, мне кто-то помог. Я помогла вытащить двух людей, одна из них была моей подругой, которая не смогла выйти», — рассказала 16-летняя девушка.

В возникшем хаосе, добавляет El Mundo, многие зрители потеряли сумки и мобильные телефоны. При этом пострадавших могло быть больше, если бы на сцену успел выйти хедлайнер фестиваля — рэпер с Майорки Rels B.

Спасателям пришлось задействовать тепловизоры, чтобы выловить всех упавших в воду людей. Кроме того, в море спускались водолазы, чтобы убедиться, что там никого не осталось.

Дерево сверху, бетон внутри

Фестиваль O Marisquiño походит в Виго уже 18 лет. Обрушившаяся платформа была построена в 1994 году. В этом году, по данным местных изданий, помост критиковали из-за непрочности конструкции, но организаторы фестиваля проигнорировали жалобы. В ближайшее время технические специалисты установят, связано ли обрушение с плохим состоянием помоста или он сломался из-за слишком большого количества зрителей. Издание не исключает, что инцидент произошел из-за двух причин сразу.

По словам мэра города Абеля Кабальеро, перед мероприятием муниципалитеты Испании затребовали «планы безопасности и все было правильно».

Со своей стороны, председатель портового управления Виго Энрике Сезар Лопес Вейга в качестве вероятной причины назвал «ошибки в конструкции» помоста.

«Первое впечатление указывает на какую-то структурную неисправность. Сверху платформа деревянная, но внутри — бетон», — сказал он.

Вейга напомнил, что бетон, особенно усиленный металлической арматурой, должен быть очень прочным и не может так просто разрушаться. При этом он отказался назвать конкретных виновников происшествия до окончания расследования.

«Существует соглашение между тремя администрациями, но техническое обслуживание осуществляет городской совет. А работы — это свободная зона, за них платит порт. Но я не люблю участвовать в таких дискуссиях, потому что кажется, что мы обвиняем друг друга», — добавил он.