С 15 августа на Октябрьском мосту будет организовано реверсивное движение

В настоящее время специалисты производят ремонт сводов Октябрьского моста, подрядчик завозит материалы. Работы выполняет компания «Интелстрой». В среду, 15 августа, строители планируют приступить к обновлению проезжей части, начнут снимать старый асфальт и бетон и укладывать новые материалы. С этого момента и на период, пока идет укрепление конструкций, движение по мосту будет ограничено.

Ориентировочно с утра 15 августа автомобилисты будут двигаться по одной полосе. В центр и из центра машины будут пропускать поочередно.

«Специалисты будут работать сначала на одной половине моста, затем на другой. На каждую потребуется около 30 дней. Это необходимо, чтобы дать новому бетону набрать прочность. На время демонтажа и устройства нового асфальта и бетона под ним необходимо перекрыть движение. Будет открыто движение по одной полосе через светофор. Интервалы движения автомобилей будут меняться в зависимости от времени суток. В утренние часы будет преимущество во времени у автомобилистов, направляющихся в центр, вечером — в сторону улицы Чернышевского», — пояснил и. о начальника Департамента городского хозяйства Вологды Павел Блинов.

Для пешеходов будет также организовано движение по одной стороне моста. В районе ул. Мира и Гоголя установят соответствующие предупреждающие знаки. Вологжанам нужно быть внимательнее и заранее выбирать сторону для движения, а также продумывать пути объезда.

Напомним, Октябрьский мост ждет серьезное восстановление. Стоимость работ составляет 55 млн рублей. Это средства, выделенные из областного бюджета по решению Губернатора области Олега Кувшинникова . Строители укрепляют пролетные строения, опоры, обновляют асфальт, а также обустраивают лестничные сходы и смотровые площадки под мостом. После завершения ремонта вологжане смогут переходить под автомобильной переправой улицу Чернышевского.

Это вторая часть масштабных комплексных работ, которые предполагают, в том числе, увеличение пропускной способности улиц в центре Вологды. Сегодня специалисты завершили ремонт подъезда к Октябрьскому мосту со стороны центра, расширив «узкое место» — участок проспекта Победы и Торговой площади. Всего обновили 8 тыс. кв. метров дорожного полотна, появились дополнительная полоса для автомобилистов и новые бордюры. В ближайшее время на данный участок дороги будет нанесена разметка.

Напомним, что поручение увеличить пропускную способность улиц областной столицы дал Губернатор области Олег Кувшинников. В конце июля он лично посетил объекты, где ведется ремонт. Всего в ближайшие пять лет на реконструкцию дорожной сети Вологды из регионального бюджета будет выделено 1,5 млрд рублей.