Временные светофоры, регулирующие реверсивное движение, заработают сегодня вечером на Октябрьском мосту в Вологде

Сегодня в 20.00 на Октябрьском мосту перекроют одну полосу движения. Это необходимо для проведения определенных этапов ремонтных работ: демонтажа бетона и асфальта и укладки новых слоев. Движение автомобилей из центра и в центр будет осуществляться по одной полосе и регулироваться временными светофорами.

Светофоры будут поочередно сигнализировать о пропуске машин то в одном, то в другом направлении. При этом утром и вечером интервал будет разным: утром более длительным будет время для пропуска машин в центр, вечером, когда люди возвращаются домой — из центра. Сейчас специалисты делают расчет, вечером светофоры запрограммируют.

Для пешеходов останется открытым также один тротуар. Об этом будут сообщать предупреждающие таблички по разные стороны моста — в районе ул. Мира и Гоголя. Что касается большегрузных автомобилей с нагрузкой на ось выше 3,5 тонн, то для них проезд по Октябрьскому мосту, а также улицам Чернышевского, Сергея Орлова и проспекту Победы будет перекрыт полностью.

Как предполагают специалисты, ограничение движения будет действовать около 2 месяцев. Это связано с технологическими циклами работ. Напомним, капитальный ремонт Октябрьского моста стартовал в начале августа. Сейчас альпинисты укрепляют с помощью специального химического раствора своды сооружения, также расчищается берег реки, где предполагается сделать смотровые площадки, лестничные сходы и насыпь для круглогодичного перехода улицы Чернышевского под мостом. Эти работы не требовали ограничения движения. Но сегодня компания-подрядчик начинает работы по фрезерованию и демонтажу бетона на той полосе движения, которая ведет из центра.

«Мы снимем старый слой, затем приступим к бетонированию. Предстоит поэтапно заменить слои на двух частях 100-метрового моста. Толщина бетона — от 6 до 18 см. Чтобы бетон набрал прочность, может потребоваться от недели до месяца. И так на каждой из полос движения. Лаборатория будет делать замеры бетона, от этих выводов зависит продолжительность ремонта. Мы заинтересованы так же, как и все вологжане, в скорейшем завершении и качественном выполнении работ», — пояснил заместитель директора ООО «Интелстрой» Артем Соболев.