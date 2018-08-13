Зверский Land Rover Defender V8 от Bowler 

Британское ателье Bowler, которое специализируется исключительно по внедорожникам, опубликовало тизер своего нового творения, премьера которого состоится в ближайшие несколько недель. Тизер, как это принято у всех, практически не дает рассмотреть подробности, но вполне явно видно, что внедорожник будет обладать такими узнаваемыми чертами Land Rover Defender. При этом у Bowler имеется собственная модульная платформа Cross Sector Platform, которую британцы используют для всех своих проектов, в том числе и шестиколесных. По этому проекту точное количество колес пока неизвестно, но он наверняка будет полноприводным. Видео, которое Bowler разместили в своем Twitter, подсказывает, что там будет никак не меньше, чем V8: Судя по предыдущим проектам, мощность которых была не меньше 400 л.с., это будет весело