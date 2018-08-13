Ещё
Подросток остался без руки из‐за неудачного прыжка с тарзанки на Алтае
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подросток остался без руки из‐за неудачного прыжка с тарзанки на Алтае 

360tv.ru 21 час назад
Фото: 360tv.ru
В селе Маралиха (Алтайский край) 13-летний мальчик потерял руку, неудачно прыгнув в тарзанки. Делом уже заинтересовался краевой СК, сообщил «Интерфакс Сибирь».
«Трое подростков прыгали в реку с так называемой «веревки — тарзанки», привязанной к дереву. В какой-то момент рука 13-летнего мальчика попала в петлю, находящуюся на конце веревки, вследствие чего произошла ее механическая ампутация», — пояснили в ведомстве.
Известно, что пострадавшего школьника доставили вертолетом санавиации в больницу Барнаула. Следствию предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося. На месте, где произошел инцидент, купаться было официально запрещено.
360tv.ru: последние новости
Беременная женщина провалилась в открытый колодец в Минусинске Дикий олень разгуливал по улицам Минусинска Мост через канал дока Петра Великого закроют в Кронштадте
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ТОП-3 недорогих авто, которые не ломаются
Почему не стоит ехать на машине в Сочи1
Как наказали кущевских гаишников6
Сотрудники ГИБДД стали брать взятки по-новому131
Представлена обновленная Honda Civic
Видео
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
04:49
Страховщики приготовили россиянам сюрприз по ОСАГО
Автоновости
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
00:20
Пешеход чудом выжил в серьезном ДТП в Киеве
ДТП
01:00
От Ярмольника потребовали 800 тысяч
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение