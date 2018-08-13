Подросток остался без руки из‐за неудачного прыжка с тарзанки на Алтае

В селе Маралиха (Алтайский край) 13-летний мальчик потерял руку, неудачно прыгнув в тарзанки. Делом уже заинтересовался краевой СК, сообщил « Интерфакс Сибирь».

«Трое подростков прыгали в реку с так называемой «веревки — тарзанки», привязанной к дереву. В какой-то момент рука 13-летнего мальчика попала в петлю, находящуюся на конце веревки, вследствие чего произошла ее механическая ампутация», — пояснили в ведомстве.

Известно, что пострадавшего школьника доставили вертолетом санавиации в больницу Барнаула. Следствию предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося. На месте, где произошел инцидент, купаться было официально запрещено.