Ещё
В микрорайоне Ива, где без газа осталось 294 дома, устранили аварию. Газ вернут до конца недели
Далее:
Читайте также:
Ещё

В микрорайоне Ива, где без газа осталось 294 дома, устранили аварию. Газ вернут до конца недели 

59.ru 14 часов назад
Фото: 59.ru
Газ пропал на Иве 10 августа
10 августа из-за аварии на частном газопроводе в микрорайонах Ива-1 и Ива спортивная под отключение газа попали пять многоквартирных домов и 289 частных. Как сообщает АО «Газпром газораспределение Пермь», восстановление аварийного участка завершено. Газоснабжение в домах восстановят до конца недели. — Подача газа в многоквартирные дома будет производиться 14-15 августа, — сообщили в пресс-службе городской администрации. — Работы по подаче газоснабжения в частные дома будут осуществляться до конца недели. По словам газовщиков, отключение газа было вынужденной мерой безопасности. — Была утечка газа, поэтому наши специалисты его перекрыли. — сообщали в аварийной службе 10 августа.
Ранее мы писали про то, как проходят проверки газовых плит и труб.
59.ru: последние новости
В Перми мотоцикл столкнулся с авторефрижератором. За рулём байка был 15-летний парень Жителя Добрянки осудят за гибель двух женщин, которые съехали на его машине в реку Автобус перевозчика «Тройка-Тур» сломался на трассе у Волгограда. Туристы не могут попасть домой
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как изменятся цены на бензин?37
Что ждет авторынок при падении рубля3
Сотрудники ГИБДД стали брать взятки по-новому131
Чем отличается вариатор от автомата и робота?
Дворник автомобиля проткнул ехавшего в машине москвича1
Видео
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
04:49
Страховщики приготовили россиянам сюрприз по ОСАГО
Автоновости
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
00:20
Пешеход чудом выжил в серьезном ДТП в Киеве
ДТП
01:00
От Ярмольника потребовали 800 тысяч
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение