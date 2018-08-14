В микрорайоне Ива, где без газа осталось 294 дома, устранили аварию. Газ вернут до конца недели

Газ пропал на Иве 10 августа

10 августа из-за аварии на частном газопроводе в микрорайонах Ива-1 и Ива спортивная под отключение газа попали пять многоквартирных домов и 289 частных. Как сообщает АО «Газпром газораспределение Пермь», восстановление аварийного участка завершено. Газоснабжение в домах восстановят до конца недели. — Подача газа в многоквартирные дома будет производиться 14-15 августа, — сообщили в пресс-службе городской администрации. — Работы по подаче газоснабжения в частные дома будут осуществляться до конца недели. По словам газовщиков, отключение газа было вынужденной мерой безопасности. — Была утечка газа, поэтому наши специалисты его перекрыли. — сообщали в аварийной службе 10 августа.

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