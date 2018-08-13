«Мы кричали, чтобы он не заснул»: как спасали упавшего с Юбилейного моста мужчину

Мужчина, упавший в Преголю около Юбилейного моста, засыпал в воде — люди кричали с берега, чтобы его разбудить. Об этом «Клопс» рассказала калининградка Елена Климова , ставшая очевидцем происшествия.

По словам девушки, они с другом гуляли и заметили лежавшего в воде мужчину. Тот не шевелился и молчал.

"Его голова была на поверхности, он закрывал глаза и засыпал. Мой друг попытался дотянуться до него с берега и вытащить, но мужчина сказал, что это бессмысленно", — рассказала Елена.

По словам девушки, их собеседник был сильно пьян. Прохожим пришлось кричать, чтобы он окончательно не заснул. Через 10–15 минут приехали спасатели, спустили в воду лестницу и вытащили утопающего на сушу.

49-летний житель Черняховска упал в воду на ул. Эпроновской около Юбилейного моста ночью воскресенья.