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«Мы кричали, чтобы он не заснул»: как спасали упавшего с Юбилейного моста мужчину
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«Мы кричали, чтобы он не заснул»: как спасали упавшего с Юбилейного моста мужчину 

Клопс.Ru 20 часов назад
Мужчина, упавший в Преголю около Юбилейного моста, засыпал в воде — люди кричали с берега, чтобы его разбудить. Об этом «Клопс» рассказала калининградка Елена Климова, ставшая очевидцем происшествия.
По словам девушки, они с другом гуляли и заметили лежавшего в воде мужчину. Тот не шевелился и молчал.
"Его голова была на поверхности, он закрывал глаза и засыпал. Мой друг попытался дотянуться до него с берега и вытащить, но мужчина сказал, что это бессмысленно", — рассказала Елена.
По словам девушки, их собеседник был сильно пьян. Прохожим пришлось кричать, чтобы он окончательно не заснул. Через 10–15 минут приехали спасатели, спустили в воду лестницу и вытащили утопающего на сушу.
49-летний житель Черняховска упал в воду на ул. Эпроновской около Юбилейного моста ночью воскресенья.
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