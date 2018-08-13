Ещё
Welt: в Швейцарии коров перестанут держать в старых стойлах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Welt: в Швейцарии коров перестанут держать в старых стойлах 

ТАСС 20 часов назад
БЕРЛИН, 13 августа. /ТАСС/. В Швейцарии из-за увеличивающегося год от года размера коров их перестанут держать в стойлах, которые были построены несколько десятков лет назад. Об этом в понедельник сообщила газета Welt.
При росте в 1,6 метра швейцарские коровы могут весить более 800 кг. «Многие стойла были построены 25-30 лет назад по размерам животных тех лет. Для современных коров они зачастую слишком тесные, особенно когда животные лежат», — приводит издание слова специалиста сельскохозяйственного центра Арененберга. «Коровы растут в среднем на 3 мм в год — эту тенденцию необходимо остановить», — заявил в свою очередь Маркус Гербер, глава объединения швейцарских скотоводов Swissherdbook.
Увеличение размеров животных ведет не только к сложностям с их размещением, но и к снижению эффективности производства. При тех же надоях коровам требуется больше еды, чтобы восполнять большие энергозатраты из-за возросшей массы.
Проблема породила у фермеров дискуссию о необходимости выведения «новой швейцарской коровы», которая должна быть меньше и неприхотливее нынешних особей. По их мнению, новая порода должна достигать в высоту 140-145 сантиметров и весить 500-600 кг.
Издание отмечает, что в настоящее время каждая из почти 700 тыс. коров выдает ежегодно в среднем 7,5 тыс. литров молока, надои лучших из них могут доходить до 12 тыс. литров.
ТАСС: последние новости
Двукратный чемпион мира по футболу Роналдо госпитализирован в Испании Соединяющий Адыгею и Краснодар мост перекроют из-за ремонта в ночь на 5 августа В Удмуртии два подростка пострадали от удара молнии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ТОП-3 недорогих авто, которые не ломаются
Почему не стоит ехать на машине в Сочи1
Как наказали кущевских гаишников6
Сотрудники ГИБДД стали брать взятки по-новому131
Представлена обновленная Honda Civic
Видео
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
04:49
Страховщики приготовили россиянам сюрприз по ОСАГО
Автоновости
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
00:20
Пешеход чудом выжил в серьезном ДТП в Киеве
ДТП
01:00
От Ярмольника потребовали 800 тысяч
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение