Welt: в Швейцарии коров перестанут держать в старых стойлах

БЕРЛИН, 13 августа. / ТАСС /. В Швейцарии из-за увеличивающегося год от года размера коров их перестанут держать в стойлах, которые были построены несколько десятков лет назад. Об этом в понедельник сообщила газета Welt.

При росте в 1,6 метра швейцарские коровы могут весить более 800 кг. «Многие стойла были построены 25-30 лет назад по размерам животных тех лет. Для современных коров они зачастую слишком тесные, особенно когда животные лежат», — приводит издание слова специалиста сельскохозяйственного центра Арененберга. «Коровы растут в среднем на 3 мм в год — эту тенденцию необходимо остановить», — заявил в свою очередь Маркус Гербер, глава объединения швейцарских скотоводов Swissherdbook.

Увеличение размеров животных ведет не только к сложностям с их размещением, но и к снижению эффективности производства. При тех же надоях коровам требуется больше еды, чтобы восполнять большие энергозатраты из-за возросшей массы.

Проблема породила у фермеров дискуссию о необходимости выведения «новой швейцарской коровы», которая должна быть меньше и неприхотливее нынешних особей. По их мнению, новая порода должна достигать в высоту 140-145 сантиметров и весить 500-600 кг.

Издание отмечает, что в настоящее время каждая из почти 700 тыс. коров выдает ежегодно в среднем 7,5 тыс. литров молока, надои лучших из них могут доходить до 12 тыс. литров.