Топ-7 лучших мотоциклов до 300 тысяч рублей для новичка

В большинстве случаев отечественные новоявленные райдеры отдают предпочтение «бэушной» технике. Главное — не ошибиться в выборе.

Посмотрим правде в глаза — не каждый выпускник мотошколы готов выложить 250-300 тысяч рублей за скромный, пусть и свежий байк. Во-первых, потому что такая сумма есть не у всех и, во-вторых, слишком велик соблазн взять не скромную Yamaha Fazer 250, а нечто посерьезнее. Приобретая крупнообъемный «злой» и достаточно немолодой мотоцикл, вы, не обладая навыками управления подобной техникой, действуете на свой страх и риск. Советуем, как минимум, поинтересоваться ценой восстановления спортбайка вроде Honda Fireblade после падения на бок и «скользячки». Помните, дорогие начинающие мотоциклисты, что как минимум в ближайшие несколько сезонов ваша задача не привлекать к себе внимание «горбатым» комбинезоном и пестротой пластикового обтекателя, а безопасно ездить, да опыта набираться. Крайне желательно, чтобы первый байк имел как можно меньше «пластмассы», хотя, если очень хочется…

Предлагаем вашему вниманию некоторые варианты, с которых не возбраняется начать мотокарьеру. В действительности претендентов гораздо больше и охватить все их в рамках одного материала невозможно.

Honda CB400 Super Four

Школьная парта многих сотен мотоциклистов и один из самых популярных байков на вторичке. Младшая «сибиха» с 53-сильным четырехцилиндровым мотором объемом 400 куб. см. и пребывающая в строю с 1992 года — мотоцикл внутрияпонский, но предлагавшийся на некоторых рынках стран Юго-Восточной Азии и в Австралии. Ценовой диапазон так же широк, как и количество предложений на рынке — от 90 тыс. рублей за дремучие варианты до более чем 300 тыс. рублей.

Мотоциклы-"четырехсотки" некоторые райдеры считают отбросами двухколесного мира и всерьез их не воспринимают, хотя новичку динамику той же CB400 будет вполне достаточно, ибо ускорение скромного классика сродни рывку достаточно мощного автомобиля.

Honda CB750

Легендарный мотоцикл и нестареющая классика! Именно телеканал Discovery назвал CB750 величайшим байком в истории. Аппарат появился в конце шестидесятых и сошел со сцены в нулевых. Что касается объема четырехцилиндрового двигателя в 747 «кубиков» (именно столько у модели, начиная с начала девяностых годов), то пусть он вас не испугает.

Опытные райдеры, зевая, советуют этот 75-сильный байк новичкам, называя его скучнейшим и пенсионерским.

Одни инструкторы мотошкол тоже благословляют желторотых на покупку, а другие на всякий случай делают оговорку, мол, «если ты адекватный и дружишь с головой». Что ж, дружба с ней всегда важна, иначе можно убиться даже на велосипеде. CB750 нулевых годов выпуска стоит от 180-190 тыс. рублей, а мотоциклы родом из девяностых еще дешевле.

Honda XR250

Специфичный вариант, на покупку которого отважится не каждый: XR250, равно как и его одноклассники не слишком привлекателен с точки зрения среднестатистического новичка, видящего себя как минимум на Yamaha YZF-R1. Между тем, некоторые инструкторы считают езду на эндуро, особенно в естественной среде обитания эти мотоциклов, чрезвычайно полезной для получения навыков баланса и управления на малых скоростях.

Honda, равно как и другая техника данного типа с 250-кубовыми моторами, например, Suzuki Djebel, стоят вполне гуманно, от 100 и до 250-270 тыс. рублей. Эндурики в меньшей степени боятся падений, но динамика у них грустная, да и «зубастые» шины ездового комфорта и управляемости не добавляют. Они — для совершенно определенных задач.

Suzuki DR-Z 400 SM Мы не случайно упомянули этот аппарат. «Дырзет», относящийся к классу супермотардов, — отличный аппарат для получения ездовых навыков. Динамику от него не ждите, зато он, как и полагается байку данного типа, очень удобен в городе и со стойкостью переносит падения, от которых никто не застрахован.

По сути своей, супермотард — это кроссовый мотоцикл или эндуро, адаптированный для асфальта, но не утративший возможность преодолевать рельеф. Общероссийские цены варьируются от 180 тыс. рублей и зашкаливают за три сотни, в которые оцениваются мотарды с тюнингом.

Suzuki SV Приятный мотоцикл с линейной характеристикой тяговитого двигателя V-твин в версиях 400, 650 и 1000. Бытует мнение, что адекватный новичок совладает с топовой версией, но мы бы советовали не гнаться за литражом, а обратить внимание на более скромный промежуточный вариант с 645-кубовым агрегатом мощностью 64 или 73 л.с. в зависимости от года выпуска.

Перед покупкой «эс-вэшки» не ведитесь на спортивную эстетику версии S с полуобтекателем — в отличие от нейкед-варианта с традиционным рулем она по-спортбайковски оснащена клипонами, диктующими посадку с наклоном вперед. Не факт, что именно вам она будет удобной в городской толчее. С другой стороны, эта версия предлагает ветрозащиту. Наиболее возрастные мотоциклы 1999-2000 года встречаются в продаже за 110-120 тыс. рублей, а байк 2009 года рождения может стоить 340 тыс. рублей.

Suzuki DL 650 V-Strom

Туристический эндуро? Почему бы и нет! V-Strom отличается достаточно спокойным характером 645-кубового V-твина и комфортен в дальней дороге. Но центр тяжести расположен сравнительно высоко, поэтому перед приобретением обязательно «примерьте на себя». Цены вполне адекватные — аппарат 2005-2007 года можно взять за 200-250 тыс. рублей.

В общем, то, что надо для начинающего райдера, видящего себя на KTM Super Adventure или Honda CRF1000L Africa Twin, но не обладающего опытом для управления столь специфичной техникой и средствами для ее приобретения.

Kawasaki ER-6 Говорить о подержанных мотоциклах для новичков и не упомянуть массового «ерша» — преступление. Вот она, мечта начинающего райдера! ER-6 появился в 2006 году в качестве преемника «старичка» ER-5 в форм-факторе нейкеда ER-6n и спорттурера ER-6f, который за океаном был известен как Ninja 650R.

Двигатель — рядный двухцилиндровый объемом 649 куб. см. мощностью 72 л.с. Цены, прямо скажем, интригующие! Все начинается примерно 160 тыс. рублей. Среднерыночный ценник — около 250-280 тыс. рублей за мотоциклы 2010-2012 года выпуска.