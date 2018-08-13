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Красноярские чиновники рассказали, кто виноват в падении светофора на пешеходном переходе
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Красноярские чиновники рассказали, кто виноват в падении светофора на пешеходном переходе 

360tv.ru 20 часов назад
Фото: 360tv.ru
В красноярском управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства рассказали, кто будет отвечать за падение светофора на голову женщине, переходившей дорогу. Об этом сообщила «Телекомпания ТВК».
По словам чиновников, строительная техника, которая снесла опору, вследствие чего она упала на пешехода, не относится к какому-либо подрядчику дорожных работ. «Техника принадлежит частному лицу, которые продает услуги строительства», — пишет издание.
Вероятнее всего, именно частный предприниматель и окажется «крайним» в случившемся.
Инцидент произошел в минувшую субботу на улице Ладо Кецховели в Красноярске. Экскаватор случайно повалил металлический светофорный столб, который разбил голову женщине, стоящей неподалеку.
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