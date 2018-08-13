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«Забери мои болезни»: самарцы сфотографировали устрашающую табличку на стоянке у ипподрома
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«Забери мои болезни»: самарцы сфотографировали устрашающую табличку на стоянке у ипподрома 

63.ru 20 часов назад
Фото: 63.ru
Так в Самаре решили привлечь внимание к незаконной парковке на местах для инвалидов
Жители областной столицы обратили внимание на необычный дорожный знак на проспекте Кирова, 308. Надпись на указателе звучит устрашающе — «Забрал мое место — забери и мои болезни». Эту строчку читают все, кто пытается оставить свою машину на парковке для инвалидов у гипермаркета «Магнит».
По словам местных жителей, далеко не все водители реагируют на табличку должным образом.
— Некоторые хамы заявляют, что у магазина и без того мало места, а парковка для инвалидов зачастую пустует. Поэтому автомобилисты ставят дорогие иномарки прямо у входа в здание, а людям с ограниченными возможностями приходится преодолевать несколько сотен метров, чтобы купить продукты, — рассказал возмущенный местный житель.
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