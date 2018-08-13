«Забери мои болезни»: самарцы сфотографировали устрашающую табличку на стоянке у ипподрома

Так в Самаре решили привлечь внимание к незаконной парковке на местах для инвалидов

Жители областной столицы обратили внимание на необычный дорожный знак на проспекте Кирова, 308. Надпись на указателе звучит устрашающе — «Забрал мое место — забери и мои болезни». Эту строчку читают все, кто пытается оставить свою машину на парковке для инвалидов у гипермаркета «Магнит».

По словам местных жителей, далеко не все водители реагируют на табличку должным образом.

— Некоторые хамы заявляют, что у магазина и без того мало места, а парковка для инвалидов зачастую пустует. Поэтому автомобилисты ставят дорогие иномарки прямо у входа в здание, а людям с ограниченными возможностями приходится преодолевать несколько сотен метров, чтобы купить продукты, — рассказал возмущенный местный житель.