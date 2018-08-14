На мосту через реку Шоша в Тверской области идет обустройство проезжей части

Мост через реку Шоша в Тверской области, который возводится на 126 км — 127 км скоростной автомагистрали М-11 «Москва-Санкт-Петербург», находится в высокой степени готовности. Сейчас на объекте идут работы по обустройству проезжей части, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

По территории Тверской области пройдут 278 км магистрали М-11. В настоящее время сданы участки в Калининском, Торжокском, Лихославльском, Спировском, Вышневолоцком, Бологовском районах.

— Строительство М-11 — возможность более качественной организации логистического сообщения между Тверской областью и другими регионами. Ее ввод способствует развитию бизнеса, в том числе туристического, увеличению грузопотока. Это также дополнительные рабочие места, — считает губернатор Игорь Руденя . Мост через реку Шоша в Тверской области — одно из самых сложных и масштабных инженерных сооружений трассы М-11. Длина моста более 322 метров, самый большой пролет — 90 метров. При монтаже пролётных конструкций использовался так называемый метод надвижки, когда балки соединяют на берегу, а затем с помощью специальных домкратов надвигают на опоры. По аналогичной технологии возводился Крымский мост.

Сейчас на объекте ведется бетонирование железобетонной плиты пролётного строения. В ближайшее время будет завершена гидроизоляция, установка барьерного ограждения, обустройство деформационных швов. Параллельно работам, которые осуществляются непосредственно на мосту, идет укладка асфальта на подходах к нему.

При строительстве моста через Шошу использовались самые современные технические решения и инновационные материалы, позволяющие в разы увеличить срок службы всего сооружения. Железобетонная плита проезжей части выполнена из высокопрочного сталефибробетона, что значительно повышает прочность, ударостойкость, практически до нуля снижает вероятность образования трещин.

Главные балки пролетного строения выполнены из специальной атмосферостойкой стали, которая позволяет в 10 раз уменьшить коррозийность конструкции. Такая сталь используется лишь на нескольких дорожных объектах в России.

Первый участок М-11 — объезд Вышнего Волочка — был открыт в Тверской области в ноябре 2014 года раньше запланированных сроков, что позволило ликвидировать многокилометровые пробки на одном из самых сложных отрезков магистрали М-10.

В декабре 2017 года открыто движение по участку от Твери до Вышнего Волочка. В июне 2018 года введен участок, проходящий по территориям Тверской и Новгородской областей — продолжение обхода Торжка и Вышнего Волочка.

В июне 2018 года завершены работы по реконструкции автомобильной дороги М-10 «Россия» в обход Твери — по этому участку будет организован сквозной проезд по М-11 до ввода в эксплуатацию третьего этапа скоростной магистрали — северного обхода Твери. Общая протяженность магистрали М-11 — 669 км. Трассу прокладывают параллельно существующей автодороге М-10 «Россия» в обход всех населённых пунктов.