В Минусинске Красноярского края беременная женщина упала в открытый люк

Жительницу Минусинска на прием к врачу привез муж. Он припарковался на обочине, потому что свободных мест на стоянке не было. 33-летняя женщина вышла из машины, не заметила заросший травой колодец и провалилась в него.

Супруг помог ей выбраться, серьезных травм женщина не получила, только ушибы, но очень сильно испугалась.

Как сообщили в «Минусинском городском хозяйстве», в этом месте устанавливали крышку на люк, но возможно, ее кто-то снял. После ЧП колодец накрыли деревянным настилом. В ближайшее время на люк положат металлическую крышку, пообещали коммунальщики.

Врачи женской консультации, расположенной рядом, говорят, что это не первый подобный случай. Примерно такой же инцидент случился в прошлом году — тогда прохожий тоже в открытый люк.