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В Минусинске Красноярского края беременная женщина упала в открытый люк
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В Минусинске Красноярского края беременная женщина упала в открытый люк 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Жительницу Минусинска на прием к врачу привез муж. Он припарковался на обочине, потому что свободных мест на стоянке не было. 33-летняя женщина вышла из машины, не заметила заросший травой колодец и провалилась в него.
Супруг помог ей выбраться, серьезных травм женщина не получила, только ушибы, но очень сильно испугалась.
Как сообщили в «Минусинском городском хозяйстве», в этом месте устанавливали крышку на люк, но возможно, ее кто-то снял. После ЧП колодец накрыли деревянным настилом. В ближайшее время на люк положат металлическую крышку, пообещали коммунальщики.
Врачи женской консультации, расположенной рядом, говорят, что это не первый подобный случай. Примерно такой же инцидент случился в прошлом году — тогда прохожий тоже в открытый люк.
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