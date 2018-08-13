Бегавшего по Твери хорька Сеню таксист поймал, накормил кашей и нашёл его хозяйку

Маленькая добрая новость вам в ленту, уважаемые читатели. 11 августа по ул. Орджоникидзе бегал хорёк. Вернее, таксист Борис Гончаров сначала подумал, что дорогу перебегает кошка. Он притормозил, зверёк юркнул между колёс. Затем мужчина остановился посмотреть, не сбил ли бедолагу. Оказалось — всё в порядке: хорь рванул во дворы.

— Я не понял, что это за животное. Взял пакет, чтобы голыми руками его не брать, пошёл во дворы. Когда поймал, посадил в машину и привёз домой. Поместил в душевую кабину, чтобы он не сбежал.

Далее Борис сделал фото и опубликовал посты о «потеряшке» в соцсетях. Правда, первые сутки ничего не происходило. Пришлось читать в рунете, как ухаживать за хорьками.

— Я ему каши гречневой наварил и воду часто менял, потому что прочитал, что они любят часто пить чистую воду.

А на следующий день хозяева нашлись — отзвонились, прислали фото и приехали за питомцем. Оказалось, что по беглецу сильно скучал ребёнок. Хорька зовут Семён, а сбежал он очень просто: сиганул в открытое окно на 2-м этаже.