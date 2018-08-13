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Новую спецтехнику для «Роснефти» поставит автозавод «Урал»
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Новую спецтехнику для «Роснефти» поставит автозавод «Урал» 

Прогресс Технологий 18 часов назад
Фото: Прогресс Технологий
Агрегаты для цементирования скважин, паропромысловые установки, ремонтные агрегаты скважинного оборудования, седельные тягачи и бортовые автомобили с краноманипуляторами, экскаваторы-планировщики, топливозаправщики — это и другое оборудование, используемое в процессе нефтедобычи, установленное на шасси «Урал-М» и «Урал NEXT», будет трудиться в разных природных зонах, где ведет работу «Роснефть»: в Удмуртии и Томской области, на Ставрополье и Северном Кавказе, в Ханты-Мансийском автономном округе и на севере Красноярского края.
Что касается базового шасси, в тех автомобилях «Урал», которым предстоит работать в районах экстремально низких температур, установлен зимний пакет: автономный отопитель, подогреватель топливной системы, подогрев зеркал, утепление кабины, аккумуляторного отсека. Кабина каждой из машин не только просторна, но и отличается высокой степенью комфорта для водителя и пассажиров. Силовые агрегаты грузовиков изготовлены Ярославским заводом «Автодизель» и соответствуют экологическому стандарту Евро-5. Напомним, сотрудничество «Урала» с «Роснефтью» длится без малого два десятилетия. Автозавод поставляет компании седельные тягачи, вахтовые автобусы и другую технику; география этих поставок простирается от Кубани до Сахалина. Отечественная техника бренда «Урал» легко переносит сложные климатические условия и способна работать даже при полном отсутствии дорог, преодолевая заболоченные участки, канавы, рвы и подъемы, горные перевалы, снежную целину, пески и броды до 0,7 метра. Линейка продукции автозавода из города Миасс Челябинской области включает в себя более 250 модификаций машин, которые поставляются в четыре десятка стран мира. На российском рынке полноприводных грузовых автомобилей доля «Урала» — более трети.
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