Из-за забастовки польских таможенников образовались очереди на границах с Калининградской областью

На погранпереходе Мамоново-2 в понедельник, 13 августа, образовалась большая очередь из автомобилистов, желающих попасть в Польшу. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы.

По словам калининградки Анастасии, она собралась пересечь границу в Гжехотках, однако из-за большого количества автомобилей приняла решение поехать в Багратионовск.

"В Мамоново нам сказали, что скопился «хвост» из машин, все стоят, поэтому мы решили поехать через Багратионовск. Нам сказали, что там может быть намного меньше машин", — уточнила Анастасия.

По информации польских СМИ, сотрудники таможни в соседней республике присоединились к забастовке спецслужб. Как сообщает Infosecurity24.pl, в республике начался второй этап протеста.

"Протест полицейских продолжается. К нему присоединились сотрудники пограничной охраны, Государственной противопожарной службы, пенитенциарной службы, таможни и налоговой службы . Офицеры продлевают акцию с элементами так называемого итальянского протеста, который заключается в тщательном выполнении официальных задач и строгом соблюдении всех процедур и положений.

Полиция Польши начала забастовку, которая заключается в отказе от выписки штрафов за мелкие нарушения, в июле. Служащие требуют увеличения зарплаты, возможности досрочного выхода на пенсию и полной оплаты сверхурочных.