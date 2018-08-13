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Покрытие обновят на обочинах дороги в поселении Рязановское
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Покрытие обновят на обочинах дороги в поселении Рязановское 

Префектура ТиНАО города Москвы 16 часов назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Специалисты Государственного бюджетного учреждения «Автомобильные дороги» сделают крепкими и безопасными обочины между двумя деревнями поселения Рязановское. Об этом сообщили 13 августа.
— В связи с многочисленными обращениями жителей и в целях обеспечения безопасности дорожного движения подрядчики укрепят обочины и обозначат их границы на участке, соединяющем деревни Мостовское и Андреевское. Работы выполнят с применением фрезерования асфальтобетона и специализированной техники, — рассказала пресс-секретарь администрации поселения Рязановское Наталья Полюхевич.
Отметим, что на данный момент на территории муниципального образования специалисты уже привели в порядок участки трасс в поселках Ерино и Знамя Октября.
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