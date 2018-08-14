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Специалисты отремонтировали подъездную дорогу в поселении Рязановское
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Специалисты отремонтировали подъездную дорогу в поселении Рязановское 

Префектура ТиНАО города Москвы 14 августа 2018
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Специалисты подрядной организации восстановили дорожное покрытие на подъездах к садоводческим некоммерческим товариществам в поселении Рязановское. Об этом сообщила 14 августа пресс-секретарь местной администрации Наталья Палюхевич.
— Подрядчики закончили асфальтирование подъездной дороги к СНТ «Строитель ПМК-359», «ПЗОИ», «Кабельщик», «Сосенки», «№ 4 ПХМЗ», «Стройиндустрия № 48», «№3 ПЭМЗ», — рассказала Наталья Палюхевич.
Все работы проведены в рамках программы «Обеспечение безопасности дорожного движения и содержание объектов дорожного хозяйства на территории поселения Рязановское 2018-2020 годов» в соответствии с муниципальным контрактом.
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