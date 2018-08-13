Прибыльно или нет? Изучаем нюансы использования и самостоятельного изготовления бани на колёсах

Баня на колесах

Одним из лучших вариантов отдыха русского человека является посещение баньки. Всегда приятно попариться с друзьями, но порой непросто добраться домой после отдыха. Для того чтобы решить эту проблему, умельцы создали портативные парилки, которые могут менять своё месторасположение подобно трейлерам. Баня на колёсах — отличное решение в случаях, когда компания желает провести время на природе, совмещая приятное с полезным — отдых на свежем воздухе и банные процедуры. Неоспоримым преимуществом этой конструкции является возможность сочетать баню и рыбалку на берегу озера. Подробнее об этой теме расскажет редакция Homius.ru.

На фото баня из кунга своими руками

Содержание статьи

1 Области применения бани на колёсах

2 Достоинства и недостатки мобильной бани на колёсах

3 Что нужно для организации бани на колёсах как бизнеса

4 Бани на колёсах, размещённые на основаниях разного типа, с фото примеров и ценами за час 4.1 Баня на колёсах на прицепе для легкового авто

4.2 Баня на колёсах на вездеходах и грузовиках

4.3 Передвижная баня на колёсах на раме-платформе

4.4 Выездная баня на колёсах в автобусах и микроавтобусах

5 Сборка бани на колёсах своими руками− основные моменты

5.1 Установка печки

5.2 Внутренняя отделка

5.3 Внешняя обшивка

6 Установка баньки на колёсах по месту размещения

Области применения бани на колёсах

Баня на колёсах вызывается в случаях, когда компания друзей хочет собраться вместе на природе и попариться в баньке. Таким образом, машина может приехать не только на территорию любой дачи, но и отправиться в лес или к берегу реки. Автобани нередко вызывают работники различных компаний для проведения весёлого корпоратива, который подарит коллегам приятные впечатления от совместного отдыха.

Достоинства и недостатки мобильной бани на колёсах

Основные преимущества мобильной бани:

Самым главным плюсом автобани является возможность отдохнуть в парилке где и когда угодно. Для этого дела чаще всего используются большие грузовые машины, хотя в случае, если конструкция должна вмещать всего пару человек, можно применить и обычную легковушку. Некоторые мастера способны превратить в баньку даже автобусы.

Возможность начать свой бизнес. Таким образом, обустройство конструкции поможет наслаждаться отдыхом не только членам семейства, но и случайным посетителям на пляжах или в лесах. Для создания конструкции не требуется наличие особых знаний и большого числа работников: так, всего два-три работника сумеют справиться с созданием этого «трейлера».

Баня на прицепе

В случае если вы решили заняться продвижением этого небольшого бизнеса, учитывайте наличие возможных трудностей:

Затраты, которые ушли на проектирование баньки, могут не окупиться.

При создании бани нужно получить соответствующее разрешение на её строительство.

Что нужно для организации бани на колёсах как бизнеса

Баня на колёсах — это удобно не только для любителей природы. Это также отличная идея для бизнеса, к тому же составить или скачать бизнес-план подобной специфики не составит труда. Несмотря на то, что обустроить данную конструкцию не слишком сложно, нужно учитывать следующие пункты:

Ознакомьтесь со всеми возможными типами установки бани и выберите подходящий.

Займитесь тщательным изучением инструкции по сбору бани. В случае если багаж ваших знаний в области строительства не слишком богат, потренируйтесь в базовых вещах прежде, чем займётесь непосредственно этим сооружением.

Приступите к подготовке подходящего транспорта. Лучшим решением будет оснащение грузовой машины с просторным кузовом

Рассчитайте все затраты, которые уйдут на создание баньки.

После создания портативной парилки приступите к юридической части дела.

Перед тем как купить баню на колёсах-бочку, узаконьте бизнес, для этого подойдёт ИП или ООО. При этом такой бизнес считается выгодным, так как при покупке уже готовой бани на колёсах за среднюю цену в 850 тыс. руб. выход в полную точку безубыточности настанет уже через 8-9 мес., учитывая ежемесячные затраты, но при постоянном потоке клиентов.

Бани на колёсах, размещённые на основаниях разного типа, с фото примеров и ценами за час Существует несколько возможных типов создания бани, опираясь на особенности конструкции и машины, которая является основой парилки. Приведём список возможных вариантов.

Баня на колёсах на прицепе для легкового авто

Владельцы легковых автомобилей также могут приступить к созданию небольшой парилки, вмещающей в себя до пяти человек. При этом миниатюрная конструкция не требует больших усилий и волокиты с документами.

Баня на колёсах

Катаясь на машине с прицепом по людным местам, вы сможете привлечь потенциальных клиентов. Главное в этом деле — создать красочную и оригинальную табличку, которая издалека будет привлекать внимание людей. Цена бочки-бани на колёсах небольшого размера − от 600 руб. за час.

Баня на колёсах на вездеходах и грузовиках

Баня, обустроенная на мощном вездеходе или грузовике, считается классикой мобильных парилок.

Купишь такую баню на колёсах с ГАЗ 66 , и можно не бояться никаких природных препятствий

Лучшим для этого дела грузовиком является ГАЗ-66, обладающий просторным кузовом и способностью преодолевать большие расстояния и сложные дороги там, где места для проезда машин не предусмотрено. В таком случае парильное помещение вместе с прочими благами вмонтировано прямо в кузов. Стоимость такой баньки за час − от 800 руб. за час.

Передвижная баня на колёсах на раме-платформе

Парилка, которая представляет собой конструкцию на раме с колёсами, является очень удобной, так как при необходимости её можно отцепить от машины.

Баня на платформе

К таким конструкциям относят оригинальные бани в форме бочек, которые, кроме интересного внешнего вида, способны без труда отцепиться от легковой машины. Стоимость за сутки такой чудо-конструкции зависит также от размеров. В среднем можно рассчитывать на 600 руб. за час.

Выездная баня на колёсах в автобусах и микроавтобусах

Автобусы и микроавтобусы также подходят для «превращения» в мобильную парилку. Такие конструкции могут без труда вместить в себе большую компанию, состоящую из десяти, а то и пятнадцати отдыхающих.

Мини-баня из Газели

В состав таких конструкций входит банная, душевые, уборная и комната для отдыха. Однако у микроавтобусов и автобусов есть такой недостаток, как низкие способности пройти через серьёзные препятствия в таких местах, как труднопроходимые леса. Такие полноценные баньки стоят намного дороже миниатюрных — от 1000 руб. за час.

Обратите внимание! Приведённые цены на съём и покупку мобильной бани актуальны на август 2018 года. При этом такой прайс может варьироваться в зависимости от времени года и региона.

Сборка бани на колёсах своими руками− основные моменты

Для того чтобы успешно создать портативную парилку, нужно отнестись ответственно к каждому этапу, обозначенному ниже.

Мобильная баня внутри

В таком случае конструкция прослужит долго и не принесёт никаких трудностей в процессе эксплуатации, и что главное — не будет предоставлять никакой опасности для здоровья и жизни всех её посетителей. Первым этапом создания любой конструкции является её разработка и проектирование. Найдите понравившиеся чертежи на просторах интернета или создайте свои, опираясь на размер и конструкционные особенности помещения.

При создании плана обратите повышенное внимание не только на размер кузова, но и на количество расходуемых материалов. Конечно, можно приобрести готовый каркас, однако большее пространство для воображения гарантирует сборка своими руками бани на прицепе. Для этого потребуются бруски с сечением не менее 75×75 мм. Если заказали баню на колёсах и её осталось только собрать, то, скорее всего, вместо брусков, там будут обработанные доски.

Иллюстрация

Описание действия

Уложите доскина основание и укрепите их с помощью болтов, расстояние между которыми не должно превышать 25 см.

После приступите к сборке основных круглых стенок. Они монтируются на земле, после чего просто ставятся на место и укрепляются поперечными балками.

С верхней стороны займитесь установкой мауэрлата. Эта балка будет держать всю крышу. После этого можно приступить к обшивке всей конструкции.

Внутренняя отделка помещения должна быть такой же, как и у любой другой бани. Важно продумать элементы декора, поскольку они будут подвергаться постоянной тряске во время перемещения машины. Поэтому нужно избежать присутствия стеклянных предметов в помещении. Важным моментом является надёжная фиксация полок и скамеек для того, чтобы они не перемещались и не падали. Обшивка бани должна быть из фольги и вагонки. Выбирайте материалы, которые не деформируются при воздействии тепла. Как сделать баню на колёсах, расскажет видео ниже.

Установка печки

В качестве печи подойдёт обычная буржуйка или любая другая металлическая печь. Изделия из кирпичей имеют слишком большой вес, поэтому их размещать в кузове не стоит.

Монтировать печь не нужно в самой парилке, и в одном помещении с ней также запрещено устанавливать обогреватели, повышающие температуру воздуха более, чем на 60°C. Плиту нужно обшить огнеупорным материалом, а каменные печи можно обрамить проволокой.

Внутренняя отделка

В качестве основного материала можно использовать дерево или плитку. В помещении должна присутствовать мебель, такая как столики, кушетки, скамьи, шкафчики и полочки.

Позаботьтесь о том, чтобы каждый элемент интерьера был надёжно закреплён на поверхности пола и стен для того, чтобы они не «ездили» по помещению, так как это существенно повышает риск нанесения травм людям, находящимся в помещении.

Внешняя обшивка

Деревянный сайдинг на внешней стороне вагончика придаёт ему домашний уют и соответствующую атмосферу. Такой тип внешней отделки бани помогает придать ему особый шик, по сравнению с обшивкой пластиком с рисунком деревьев.

Окна могут быть обрамлены в раму, а возле двери можно разместить красивые керосиновые фонари. Двери в вагончик должны открываться только во внешнюю сторону — так безопаснее.

Установка баньки на колёсах по месту размещения

После того как машина отправилась в необходимое место, она закрепляется на главной опоре и нескольких дополнительных. Далее бортики откидываются, и опускается лестница. Парилка, встроенная в большой грузовик или автобус, может быть просто размещена на подходящем месте с ровной поверхностью после заглушения двигателя без лишних усилий.

Передвижная баня — мечта любого путешественника, да и простого человека, решившегося выбраться на природу. Можно сделать с нуля самостоятельно такой чудо-трейлер или, сориентировавшись в ценах, купить баню на колёсах в разобранном виде или уже полностью укомплектованную. В любом случае не прогадаете, ведь баня для русского человека — это больше, чем просто вид отдыха.