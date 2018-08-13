«Без жесткого контроля 300 миллиардов на дороги Крыма вылетят в трубу»

«Дороги строятся, в принципе, по советскому ГОСТу. Он уже много лет не менялся. Менялись материалы, начали применять асфальтобетон, потому что он менее размерзаемый, но ГОСТ не менялся. Согласно нормам, дороги рассчитаны на общую массу грузового поезда 38-40 тонн. Из них порядка 18 тонн весит сама фура с прицепом и как раз 20 тонн груза. Поэтому они и называются „двадцатионнки“. Этот ГОСТ действует с 1986 года — весовая нагрузка не поменялась. В 2015 году делали пробы на строящейся трассе „Таврида“. Они полностью подтвердили качество покрытия. Но сейчас на готовых участках „ходят“ фуры, перевозящие по 40 тонн груза.

Вопрос не в качестве покрытия, а в добросовестности перевозчиков и отсутствии весовых комплексов. В России должны быть оборудованы места, которые предоставлены субъектами федеральных структур для обеспечения этих весовых комплексов.

Сейчас в Севастополе установлен динамический весовой комплекс. Что делают водители? Если водитель сомневается, что у него может быть превышен допустимый лимит веса, чтобы не „угареть“ на фотографиях, он подъезжает на заправку, проходит 200 или 300 метров, заглядывает за угол, видит, что ГИБДД нет. Одевает тряпочку на номера, проезжает 200 метров, останавливается, тряпочку снимает и едет дальше. Поэтому вопрос не в качестве дорожного покрытия.

Если мы не наладим сейчас жесткий контроль за соблюдением весовых норм, то все эти 300 млрд, которые уже пошли на трассу „Таврида“ и хотят потратить на реконструкцию дорожного покрытия в других частях полуострова, просто вылетят в трубу. Достаточно одной перегруженной летом фуры, чтобы на горячем асфальте за несколько месяцев деформировать покрытие. Именно поэтому, если мы не решим эту проблему, то через год дороги все равно будут разбитыми».