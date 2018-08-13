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На «Дне поля» представили лучшие разработки агротехники
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На «Дне поля» представили лучшие разработки агротехники 

САРАТОВ24 15 часов назад
Фото: САРАТОВ24
Эти агрегаты призваны облегчить работу аграриев. Компания «ТЕХНО-СНАБ»обеспечивает сельхозпроизводителя надежной и производительной сельскохозяйственной техникой и оборудованием, поставкой запасных частей и качественным сервисом. Предприятие является официальным дилером известных мировых производителей техники. Например, вот этот агрегат для обработки почвы — «QIUVOGNE» Флео-Флео. Он позволяют решить ряд аграрных проблем.
Андрей Казанцев, руководитель саратовского филиала компании «ТЕХНО-СНАБ»:
«Многие сельхозпроизводители испытывают проблемы с недостатком влаги в почве. Это сказывается на урожае. Данный агрегат может работать как замена плугу на большой глубине. В результате мы получаем экономию по влаге».
Компания «ТЕХНО-СНАБ» представила на выставке почвообрабатывающие агрегаты, широкозахватные бороновальные сцепки таких фирм, как «VELES», а также запчасти от фирм «МWS» и «iQparts». Помимо поставок сельхозтехники «ТЕХНО-СНАБ» проводит сервисное гарантийное и послегарантийное обслуживание, пуско — наладку и обучение специалистов. Клиенты компании отмечают выгодное соотношение цены и качества.
Андрей Казанцев, руководитель саратовского филиала компании «ТЕХНО-СНАБ»:
«Не было такого, чтобы фермер приобрел агрегат и в дальнейшем перестал использовать, либо нашел ему замену, потому что Кивонь производит агрегаты, которые не имеют аналогов и у фермеров находят положительные отзывы. Соотношение цена качество является лучшей на рынке».
Вся поставляемая продукция компании «ТЕХНО-СНАБ» имеет сертификат качества и соответствия Госстандарта России. Техника проходит таможенную очистку и обеспечивается гарантией.
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