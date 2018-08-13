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В Хельсинки запустили кампанию по безопасной езде на велосипеде
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В Хельсинки запустили кампанию по безопасной езде на велосипеде 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: РИА Новости
ХЕЛЬСИНКИ, 13 авг — РИА Новости. Мэрия Хельсинки в понедельник запустила рекламную кампанию с целью повысить осведомленность велосипедистов о правилах дорожного движения, сообщает мэрия финской столицы.
Ежегодно около 25 велосипедистов погибают на дорогах Финляндии, а более 700 человек получают травмы, сообщало ранее статистическое ведомство страны.
"Объем велосипедного трафика в городе растет. Велосипедисты обладают разными знаниями правил дорожного движения, уровнем воспитания и уважения к другим участникам движения", — говорит координатор велосипедного движения мэрии Хельсинки Ритта Кейсанен.
Рекламная кампания под названием «Дорожное движение — общая ответственность» продлится месяц в основных средствах массовой информации города и рекламных носителях.
В Хельсинки осуществляется круглогодичное движение по сети велосипедных дорожек, которых, по данным мэрии, более 1,2 тысячи километров.
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